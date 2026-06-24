Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Petróleo foi em 2024 produto principal pelo 3º ano consecutivo, seguido de minério, diz IBGE

Escrito por Denise Luna* (via Agência Estado)
Publicado em 24.06.2026, 12:45:00 Editado em 25.06.2026, 06:52:15
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A receita líquida de vendas da indústria brasileira somou R$ 5,3 trilhões em 2024, associada à produção de cerca de 3,4 mil produtos e serviços industriais em mais de 42 mil unidades locais. Os números são da Pesquisa Industrial Anual - Produto (PIA-Produto), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado nesta quarta-feira, 24.

O estudo investigou unidades vinculadas a aproximadamente 34,8 mil empresas e detalha a estrutura produtiva do País a partir dos itens que mais geram faturamento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Pelo terceiro ano consecutivo, o petróleo liderou o ranking de produtos industriais, com R$ 278,2 bilhões em receita líquida de vendas, o equivalente a 5,3% do total nacional. Em seguida aparecem minérios de ferro e seus concentrados, com R$ 159,5 bilhões (3% do total), e o óleo diesel, com R$ 149,8 bilhões (2,8% do total).

Também tiveram destaque, pela participação no total, as carnes de bovinos frescas ou refrigeradas, representando 2% do total, e a gasolina automotiva ou para outros usos, exceto para aviação, com 1,7%.

O levantamento mostra que a receita industrial está concentrada em poucos itens. Os dez principais produtos responderam por 20,9% da receita líquida de vendas em 2024. O dado reforça o peso de segmentos ligados a petróleo, mineração e alimentos na composição do faturamento industrial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na distribuição regional, o Sudeste concentrou 55,3% da receita líquida de vendas da indústria em 2024. O IBGE atribui esse resultado, entre outros fatores, à presença das maiores bacias petrolíferas do País, de refinarias e do quadrilátero ferrífero em Minas Gerais. Segundo o gerente da pesquisa, Marcelo Miranda, apenas três produtos - óleo bruto de petróleo, óleo diesel e minério de ferro - representaram 15,1% da receita do Sudeste no ano.

"Como destaque, podemos citar o Sudeste. A região possui três produtos principais, dentre os 3,4 mil: o óleo bruto de petróleo, o óleo diesel e o minério de ferro", afirmou Miranda em nota.

Dentro da região, os óleos brutos de petróleo responderam por 9,2% da receita do Sudeste, enquanto o óleo diesel representou 3% e os minérios de ferro, 2,9%. A região Sul ficou em segundo lugar, com 20,5% da receita, puxada por óleo diesel (3,3%), carnes e miudezas de aves congeladas (3,0%) e fertilizantes NPK (2,1%).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Nordeste respondeu por 9,8% da receita industrial, com liderança de óleo diesel (4,5%) e gasolina automotiva (3,1%). No Norte, que teve 7,4% de participação, houve forte concentração na extração de minerais metálicos (18,2%), além de carnes bovinas (5,3%) e telefones celulares (5,2%). Já o Centro-Oeste, com 6,9% da receita, teve destaque para itens da agroindústria, como carnes de bovinos (11,4%), derivados da soja (6,1%) e etanol (5,6%), informou o IBGE.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
IBGE/PIA-PRODUTO/2024
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV