Petróleo fecha sessão e semana em alta com conflito no Oriente Médio

O petróleo fechou a sessão desta sexta-feira, 25, e a semana em alta, enquanto operadores seguiram analisando os riscos de uma escalada do conflito no Oriente Médio.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para dezembro fechou em alta de 2,2% (US$ 1,59), a US$ 71,78 o barril, enquanto o Brent para janeiro de 2025, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), teve ganhos de 2,16% (US$ 1,67), a US$ 75,63 o barril. Na semana, o WTI acumulou alta de 4,36% e o Brent, de 3,94%.

Depois de abertura contida, o petróleo passou a subir em meio ao enfraquecimento do dólar no exterior e após encomendas de bens duráveis dos EUA caírem menos que o esperado em setembro.

O dólar até voltou a subir, mas a commodity ampliou ganhos à tarde enquanto traders especulavam nas redes sociais sobre preparativos de Israel para ataque contra o Irã neste fim de semana. O repórter da Axios Barak David disse que reforços de aeronaves F16 da Força Aérea dos EUA chegaram nesta sexta em uma base no Oriente Médio, diante das mobilizações para um ataque israelense e possível retaliação iraniana.

Não obstante, a percepção flutuante do risco de fornecimento da commodity por conta de conflitos no Oriente Médio e visões de que o mercado entrará em superávit em 2025 com crescimento mais lento da demanda e maior produção mantiveram a performance limitada.

O WTI se estabilizando acima de US$ 70 o barril é "um bom sinal de que as vendas estão diminuindo após absorver a maioria dos fatores futuros - demanda negativa e maior produção da OPEP+", diz Peter Cardillo, da Spartan Capital, em nota.

*Com informações da Dow Jones Newswires

