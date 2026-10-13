Petróleo fecha sem direção única com aumento da oferta russa e tensões no Oriente Médio

O petróleo fechou sem uma direção definida nesta terça-feira, 13, enquanto os investidores ponderavam sobre as perspectivas de um aumento na oferta de energia russa nos mercados globais, em meio a persistentes preocupações com o conflito entre a Arábia Saudita e os Houthis no Mar Vermelho.

Negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o petróleo Brent para dezembro fechou em queda de 0,9% (US$ 0,93), a US$ 105,69 o barril. Já o petróleo WTI para novembro subiu 0,43% (US$ 0,40), a US$ 94,14 o barril, na Nymex.

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A commodity oscilou no pregão após ter subido nas três sessões anteriores. Para o analista Scott Shelton, da TP ICAP, o mercado parece estar recuando à medida que parte da "explosividade" nos custos de frete diminuiu. "Ainda acredito que mais de 50% deste recente rali foi um 'ajuste de frete' e isso está perdendo força", afirma.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, declarou nesta terça que o país não tem realizado ataques contra refinarias de petróleo nos últimos dois dias, desde que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um cessar-fogo na área de energia. No entanto, ele afirmou que Moscou não interrompeu seus ataques. Trump mencionou nesta tarde que está colaborando com a Rússia para encerrar a guerra com a Ucrânia e que tomará uma decisão sobre o Irã "muito em breve".

No Mar Vermelho, os Houthis do Iêmen acusaram a Arábia Saudita de realizar múltiplos ataques aéreos durante a noite em áreas sob controle do grupo, incluindo regiões na fronteira norte do país com o reino e partes do litoral ocidental. Os ataques ocorreram horas após sirenes de alerta aéreo soarem na capital saudita, Riad.

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Analistas de petróleo afirmam que o desfecho do conflito no Oriente Médio se torna cada vez mais imprevisível, e projetam que o Brent deve se manter em torno de US$ 90 por barril até o final do ano.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) manteve sua previsão de aumento na oferta de petróleo de 600 mil barris por dia (bpd) entre países fora da Opep+ para 2026, conforme indicado no relatório mensal divulgado hoje. Para 2027, a Opep elevou em 200 mil bpd a projeção de alta da demanda.

*Com informações da Dow Jones Newswires