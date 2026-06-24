Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Petróleo fecha em queda forte e recua pelo 3º dia consecutivo com retomada de fluxos em Ormuz

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em 24.06.2026, 16:12:00 Editado em 25.06.2026, 07:00:14
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Os contratos futuros do petróleo fecharam em queda pelo terceiro dia consecutivo nesta quarta-feira, 24, diante de sinais de normalização do fluxo no Estreito de Ormuz e avanço nas negociações entre os Estados Unidos e o Irã após a assinatura do memorando de entendimento.

Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para agosto fechou em queda de 3,92% (US$ 2,87), a US$ 70,34 o barril, operando abaixo dos US$ 70 na mínima intraday. O petróleo Brent para setembro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), encerrou em baixa de 3,81% (US$ 2,93), a US$ 73,87 o barril.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O petróleo passou a acelerar queda a cerca de 3% pela manhã, após o presidente americano, Donald Trump, comentar que o Irã informou a Washington que não está cobrando pedágios de embarcações que transitam por Ormuz. Em visita ao Kuwait, o secretário de Estados dos EUA, Marco Rubio, frisou que um grupo de negociação técnico voltará ainda este mês para o Oriente Médio para novas conversas com os iranianos.

O secretário de Energia dos EUA, Chris Wright, disse que cerca de 72 navios saíram do Estreito de Ormuz nas últimas 24 horas, o que significa que em torno de 20 milhões de barris de petróleo passaram pela via marítima.

Os investidores já precificaram grande parte das boas notícias sobre a recuperação das exportações de energia do Golfo, deixando espaço para alguma volatilidade nos preços ao longo do terceiro e quarto trimestres, avalia a Capital Economics. Para a consultoria, o mercado global de petróleo provavelmente retornará a condições de excesso de oferta assim que a produção interrompida for totalmente restaurada, o que empurrará o preço do Brent para cerca de US$ 60 o barril até o final de 2027.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em paralelo, o Goldman Sachs aponta que as margens de derivados da commodity devem permanecer elevadas por mais tempo e têm risco de queda menor do que o do preço do petróleo bruto, acrescentando que as margens de diesel e gasolina seguem bem acima dos níveis pré-guerra.

Nos EUA, os estoques de petróleo caíram 6,08 milhões de barris na semana encerrada em 19 de junho, apontando queda mais acentuada do que a de 4,1 milhões prevista pelos analistas.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
mercado PETRÓLEO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV