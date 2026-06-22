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Petróleo fecha em queda em meio aos avanços nas negociações EUA-Irã na Suíça

Escrito por Darlan de Azevedo (via Agência Estado)
Publicado em 22.06.2026, 16:09:00 Editado em 22.06.2026, 16:18:00
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O petróleo fechou em queda nesta segunda-feira, 22, em meio a declarações do vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, de que Washington e Teerã fizeram progressos durante as negociações de paz em Genebra, na Suíça.

Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para agosto fechou em queda de 2,62% (US$ 1,99), a US$ 73,86 o barril. O petróleo Brent para o mesmo mês, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), encerrou em queda de 3,31% (US$ 2,67), a US$ 77,90 o barril.

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Vance citou avanços com o Irã apesar de um "pouco de ameaça" por parte de Teerã. Ele viajou à Suíça no sábado para as negociações, em mais um esforço para manter de pé o acordo assinado no na semana passada pelo presidente americano Donald Trump. A iniciativa ocorreu após autoridades de segurança iranianas afirmarem ter fechado o Estreito de Hormuz, em meio às hostilidades entre Israel e o Hezbollah.

Trump informou nesta segunda que o Irã aceitará inspeções em seu programa nuclear para assegurar a chamada "honestidade nuclear" no longo prazo. Já o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, enfatizou que a interação do país com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) continuará de acordo com os procedimentos atuais, em conformidade com aprovações do governo iraniano.

Enquanto isso, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac, na sigla em inglês) do Departamento do Tesouro dos EUA emitiu hoje a licença geral que permite ao Irã a produção, entrega e venda de petróleo bruto e outros produtos petroquímicos até 21 de agosto de 2026.

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Para Bruno Cordeiro, especialista de inteligência de mercado da Stonex, a confirmação feita pelos intermediadores (Paquistão e Catar) de que as negociações na Suíça, até o momento, seguem avançando de maneira positiva aliviou as preocupações sobre o fechamento do Estreito de Ormuz no último fim de semana. "O mercado deve se manter atento à evolução dessas conversas", diz.

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