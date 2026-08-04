Petróleo fecha em queda e volta a operar abaixo de US$ 80 com possível reabertura de Ormuz

O petróleo fechou em queda nesta terça-feira, 4, e voltou a ser negociado abaixo de US$ 80 por barril, após recuar mais de 5% na véspera, com o mercado reagindo a declarações do secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, de que pode haver um acordo para reabrir o Estreito de Ormuz nos próximos dias.

Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para setembro fechou em baixa de 5,69% (US$ 4,57), a US$ 75,77 o barril.

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O petróleo Brent para outubro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), encerrou em queda de 5,26% (US$ 4,41), a US$ 79,36 o barril.

A commodity passou a aprofundar queda depois que Bessent afirmou nesta manhã que há possibilidade de um acordo "entre hoje e amanhã" com o Irã para reabrir o Estreito de Ormuz.

Segundo ele, "vários navios" estão saindo de Ormuz, apesar das restrições, e que espera que os preços de energia se estabilizem em breve. Os comentários de Bessent foram reforçados pela agência Al Arabiya, que cita uma fonte ao afirmar que Ormuz poderá ser reaberto "nas próximas horas.

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O otimismo quanto a um possível fim do conflito contava com relatos de que o Exército dos Estados Unidos usou grande parte do seu estoque de mísseis de longo alcance de alta precisão durante a guerra de cinco meses com o Irã, segundo três fontes familiarizadas com os dados, o que reacende preocupações sobre a prontidão militar para futuros conflitos, segundo a Reuters.

Enquanto isso, as negociações para a liberação da via marítima continuam. Segundo o The New York Times, Irã e Omã estão perto de um acordo que reabriria a hidrovia e daria o controle da navegação ao país persa. O Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, comentou hoje sobre esse progresso, mas disse que nenhum acordo final foi alcançado.

Para analistas da TD Securities, é improvável que o Irã concorde com qualquer acordo sem obter controle do Estreito de Ormuz. "Vemos qualquer acordo potencial como altamente provável de fracassar neste momento", avaliam.

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Com o choque na oferta, a União Europeia prevê importar de gás natural liquefeito (GNL) no inverno do Hemisfério Norte para ajudar a compensar os estoques baixos.

Na Rússia, a exportação de petróleo bateu o menor nível em sete semanas, segundo a Bloomberg.