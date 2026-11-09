Petróleo fecha em queda de mais de 5% após falas Trump e proposta para enriquecimento de urânio

Os contratos futuros do petróleo fecharam em forte queda nesta segunda-feira, 9, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, minimizar no fim de semana a possibilidade de novos ataques americanos ao Irã, embora Teerã ressalte a falta de avanços nas negociações. Segundo a Al Arabiya, Washington permitiu o enriquecimento de urânio dentro do Irã em 3,67% e Teerã concordou.

Negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o petróleo Brent para janeiro fechou em queda de 5,85% (US$ 5,75), a US$ 92,57 o barril.

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O petróleo WTI para dezembro caiu 4,38% (US$ 4,18), a US$ 86,85 o barril, na Nymex.

Em entrevista à CBS News no domingo, Trump afirmou que não pretende ampliar o conflito com o Irã. Perguntado se vai escalar a guerra agora que a eleição de meio de mandato acabou, ele respondeu: "Bem, não estou querendo. Não acho que haja qualquer razão para isso". Na sexta-feira, porém, o exército americano realizou novos ataques limitados contra um sistema de defesa aérea iraniano.

O republicano também se reuniu nesta tarde, a portas fechadas, com o primeiro-ministro do Catar, xeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, em meio a esforços diplomáticos para reduzir divergências sobre o programa nuclear iraniano e discutir termos para encerrar o conflito no Oriente Médio.

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Do lado persa, entretanto, autoridades ressaltam a falta de avanço para um acordo. O Ministério das Relações Exteriores do Irã rejeitou declarações do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, que afirmou no domingo que as exigências iranianas para encerrar a guerra às vezes foram "ultrajantes e ridículas".

A EBW Analytics pontua que continua cética de que as discussões darão frutos, mas que, se as exportações regionais de petróleo bruto permanecerem robustas, os EUA podem ter menos motivos para reiniciar uma campanha militar ativa. Já a Capital Economics diz que o cenário conflitante de maiores esperanças para o fim do conflito e ataques contínuos a petroleiros significa que os investidores continuam tão incertos sobre o caminho de médio prazo para os preços quanto estavam antes das eleições.

*Com informações da Dow Jones Newswires