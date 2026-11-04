Petróleo fecha em queda de 8% com possível impacto da eleição dos EUA no conflito com Irã

O petróleo fechou em queda forte nesta quarta-feira, 4, diante da percepção de que a vitória do partido Democrata nas eleições de meio de mandato dos Estados Unidos diminui as chances de uma nova escalada no conflito no Oriente Médio.

Negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o petróleo Brent para janeiro fechou em queda de 8,66% (US$ 8,98), a US$ 94,62 o barril após cair 10% na sessão. O petróleo WTI para dezembro recuou 8,29% (US$ 7,97), a US$ 88,12 o barril, na Nymex.

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A commodity inverteu sinal e passou a cair ainda durante as primeiras horas da manhã, já avaliando os resultados eleitorais nos EUA. As perdas, porém, se intensificaram durante a sessão, com Brent passando a ir abaixo de US$ 100. O presidente dos EUA, Donald Trump, e o vice, JD Vance, afirmaram nesta quarta-feira que as derrotas dos republicanos nas eleições de meio de mandato refletiram o impacto político da guerra contra o Irã.

Para o Swissquote Bank, o novo Congresso americano pode aumentar a fiscalização sobre a atuação do governo Trump na guerra contra o Irã, com a possibilidade dos novos representantes passarem a contestar os gastos militares e pressionar por uma saída diplomática a partir de janeiro, quando assumem os postos.

"Se, além disso, o resultado for seguido por negociações críveis e perspectivas de navegação mais segura pelo Estreito de Ormuz, os preços do petróleo poderiam cair de forma sustentável", afirmam.

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No entanto, o Rabobank mantém o ceticismo quanto à possibilidade de um acordo entre Washington e Teerã, por avaliar que há pouco terreno comum entre as partes, e considera mais provável uma escalada das tensões nas próximas semanas. Já a Kpler destaca que as mudanças devem demorar para refletir em medidas concretas, já que o governo ainda possui dois meses para "buscar novas iniciativas de política externa sob a composição congressual existente".

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, afirmou que os resultados são uma "mensagem clara" e que se os EUA a ignorarem, as consequências "se estenderão muito além do que você já testemunhou". Enquanto isso, a Rússia afirmou que espera que os americanos continuem trabalhando para uma resolução no conflito com a Ucrânia.

Mais cedo, o Departamento de Energia dos EUA (DoE, na sigla em inglês) divulgou uma queda acima do esperado nos estoques de petróleo.