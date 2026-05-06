Petróleo fecha em queda de 7% com retomada de negociações EUA-Irã e navegação em Ormuz

O petróleo despencou 7% nesta quarta-feira, 6, após o Irã afirmar que o Estreito de Ormuz está liberado para uma travessia "segura e estável", em meio ao otimismo de que Teerã e Washington estão próximos de um acordo para encerrar o conflito no Oriente Médio.

O petróleo WTI para junho, negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), fechou em queda de 7,03% (US$ 7,19), a US$ 95,08 o barril.

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Já o Brent para julho, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), caiu 7,83% (US$ 8,60), a US$ 101,27 o barril.

A diminuição da escalada do conflito levou tanto o Brent quanto o WTI a operarem abaixo de US$ 100 por barril nas mínimas da sessão com os relatos das negociações.

O movimento ocorreu depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar na terça-feira uma pausa no chamado "Projeto Liberdade". O líder norte-americano afirmou ainda que a ofensiva de Estados Unidos e Israel contra o Irã terminará se o país persa aceitar um novo acordo. Trump, porém, ameaçou retomar os bombardeios caso Teerã rejeitasse a proposta.

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Para o analista do Price Futures Group, Phil Flynn, a guerra pode estar se aproximando de uma pausa, mas dizer que está "quase acabando" ainda é prematuro. "O que o mercado de petróleo está precificando, em grande parte, é uma redução do risco, não necessariamente um fim garantido do conflito", explica.

Enquanto as negociações continuam, a guerra segue impactando o fluxo global da commodity. Segundo a Bloomberg, a produção de petróleo bruto da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) caiu para um novo mínimo em 36 anos no mês passado.

Nos Estados Unidos, os estoques semanais caíram 2,313 milhões de barris, em linha com a previsão dos analistas, enquanto gasolina e destilados recuaram acima das estimativas. Já as exportações de derivados de petróleo saltaram para 8,2 milhões de barris por dia (bpd), nova máxima histórica, conforme a Bloomberg.

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Os preços da gasolina nos Estados Unidos ultrapassaram US$ 4,50 por galão, o nível mais alto desde julho de 2022, segundo dados da Associação Automobilística dos EUA (AAA) compilados pelo Wall Street Journal. No total, o preço da gasolina comum nos EUA subiu 50% desde o início da guerra com o Irã, no fim de fevereiro.