O petróleo fechou em queda nesta segunda-feira, 23, com o Brent encerrando abaixo dos US$ 90 pela primeira vez em duas semanas, enquanto os investidores se concentravam no aumento do fluxo da commodity do Oriente Médio, apesar de ataques persistentes a navios e refinarias na região.

Negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o petróleo Brent para janeiro fechou em queda de 3,46% (US$ 3,20), a US$ 89,37 o barril.

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O petróleo WTI para o mesmo mês caiu 3,88% (US$ 3,24), a US$ 80,17 o barril, na Nymex.

O aumento das ofertas de petróleo Oriente Médio e a reabertura do oleoduto de petróleo Sharara, na Líbia, deram força à pressão baixista no pregão. Para analistas da Ritterbusch & Associates, a crescente disponibilidade neste mês continua a pressionar os preços físicos globais. "Os traders mudaram de comprar nas quedas para vender nos ralis", afirmam.

O JPMorgan passou a prever que os futuros do petróleo recuem para a faixa alta dos US$ 70 por barril na primeira metade de 2027, devido a um excedente estimado de oferta.

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Para Bruno Cordeiro, analista de inteligência de mercado da Stonex, as declarações recentes de autoridades israelenses, indicando que o Irã já não representa uma grande ameaça na região, contribuíram para essa percepção e incentivaram os investidores a vender suas posições.

Ainda assim, a guerra prolongada no Oriente Médio continua a limitar a queda. Os Houthis, alinhado ao Irã, continuam a atacar instalações petrolíferas da Saudi Aramco, enquanto a agência britânica de operações de comércio marítimo (UKMTO, em inglês) relatou múltiplos ataques a navios no Golfo e perto do Estreito de Ormuz durante o fim de semana.

Na Turquia, as negociações no domingo durante a 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31) desmoronaram pela primeira vez desde 2009, após as nações não conseguirem chegar a um acordo sobre a inclusão de uma declaração sobre a eliminação gradual dos combustíveis fósseis no texto final.

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*Com informações da Dow Jones Newswires