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ECONOMIA

Petróleo fecha em queda com possível acordo Irã-Omã para o Estreito de Ormuz

Escrito por Darlan de Azevedo* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O petróleo fechou em queda de 3% nesta terça-feira, 25, à medida que aumenta o otimismo entre os traders para a navegação no Estreito de Ormuz, depois de circular uma proposta entre Omã e Irã para a administração da via marítima.

Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para outubro fechou em queda de 3,12% (US$ 2,65), a US$ 82,36 por barril.

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O petróleo Brent para novembro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), encerrou em baixa de 3,61% (US$ 3,27), a US$ 87,27 por barril.

Irã e Omã acertaram nesta terça-feira a criação de um corredor marítimo conjunto e temporário no Estreito de Ormuz, além de ações para a retirada de minas na região. Em comunicado conjunto, os dois governos disseram que as negociações técnicas continuarão para viabilizar um "corredor permanente e definir diretrizes para uma futura gestão do estreito".

O acordo, que exclui os Estados Unidos das tratativas, contrasta com declarações feitas nesta terça pelo presidente norte-americano, Donald Trump. Segundo ele, todas as minas em águas internacionais no Estreito de Ormuz já foram removidas ou detonadas, e qualquer embarcação iraniana que volte a colocar explosivos na área será "completamente destruída".

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A Al Arabiya informou nesta terça-feira que os Estados Unidos teriam proposto suspender o bloqueio e as sanções ao Irã em troca da reabertura do estreito e do fim dos ataques promovidos por aliados de Teerã, citando uma fonte do alto escalão americano. Segundo a agência, o Catar segue atuando como mediador nas negociações entre Washington e Teerã.

Para Scott Shelton, analista da TP ICAP, o mercado ainda vê a intensificação da pressão econômica dos EUA sobre o Irã como um fator com maior potencial de levar a negociações do que de provocar uma escalada militar. "Há alguns sinais de diplomacia e os EUA estão devolvendo funcionários aos seus postos no Oriente Médio", afirmou.

Uma reportagem do New York Times revelou nesta terça que o governo Trump se prepara para recolocar diplomatas em seus postos na região.

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Sem perspectiva de um desfecho para o conflito, o Goldman Sachs elevou a projeção para o preço do gás na Europa para acima de 100 euros por megawatt-hora (EUR/MWh) no fim do ano, considerando temperaturas médias no inverno, mais que o dobro da estimativa anterior.

*Com informações da Dow Jones Newswires

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