Petróleo fecha em queda com otimismo para oferta e negociações

O petróleo fechou em queda forte nesta segunda-feira, 21, com o Brent voltando a operar brevemente abaixo dos US$ 100 o barril, em meio ao otimismo do mercado com a retomada dos fluxos pelo oleoduto Leste-Oeste da Arábia Saudita e os esforços para destravar as negociações entre EUA e Irã.

Negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o petróleo Brent para novembro, fechou em queda de 3,40% (US$ 3,53), a US$ 100,34 o barril.

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Já o petróleo WTI para mesmo mês recuou 3,86% (US$ 3,71), a US$ 92,37 o barril na Nymex.

Segundo a Reuters, a estatal saudita de petróleo Saudi Aramco carregou cerca de 14 milhões de barris de óleo bruto em sete superpetroleiros no domingo. O reino aumentou os embarques a partir de terminais de exportação no Golfo após um ataque interromper os fluxos de petróleo pela ligação Leste-Oeste até o Mar Vermelho.

Além disso, também no fim de semana, o Comando Central dos EUA (Centcom) afirmou que o volume de petróleo e cargas pelo Estreito de Ormuz nas últimas duas semanas foi o maior em seis meses.

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A previsão da volta de oferta da commodity pelos sauditas ainda se soma à expectativa de conversas diplomáticas entre Donald Trump e líderes do Golfo, à margem da 81ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) em Nova York. As tensões, entretanto, continuam presentes na região, com Reino Unido prestes a concordar em apoiar as forças armadas da Arábia Saudita no combate aos Houthis, informou a Bloomberg.

Na visão do Julius Baer, o mercado em geral não está ficando sem petróleo, pois o aumento dos fluxos pelo Estreito de Ormuz e por outras rotas ajudou a compensar as interrupções no Oleoduto Leste-Oeste e no Estreito de Bab al-Mandeb, enquanto a menor demanda contribuiu para manter o mercado global praticamente equilibrado desde o verão (do Hemisfério Norte). O grupo bancário suíço espera que o Brent atinja US$ 77,50 por barril nos próximos três meses.

*Com informações da Dow Jones Newswires