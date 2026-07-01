Petróleo fecha em queda com negociações entre EUA e Irã e melhora no fornecimento global

Os contratos futuros do petróleo fecharam em queda, estendendo as perdas de terça-feira, em meio a sinais de que conversas técnicas indiretas entre os Estados Unidos e o Irã estão em andamento em Doha, enquanto o Estreito de Ormuz segue operando.

Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para agosto fechou em queda de 1,32% (US$ 0,92), a US$ 68,58 o barril. Já o Brent para setembro recuou 1,89% (US$ 1,38), a US$ 71,57 o barril, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE).

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O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 1º, que as negociações com o Irã avançam de forma positiva e disse acreditar que o processo de desnuclearização do país "está progredindo bem". Teerã, contudo, voltou a dizer que as reuniões indiretas no Catar não estão acontecendo, com grupos de trabalho apenas monitorando a implementação do memorando para assim negociar um acordo final.

Em Ormuz, a televisão estatal do Irã informou que um navio estrangeiro de contêineres encalhou no estreito após utilizar uma rota não aprovada. As autoridades não divulgaram detalhes sobre a embarcação nem possíveis impactos ao tráfego marítimo.

Para os analistas da Kotak Neo, o aumento das exportações iranianas e os embarques recordes da Rússia apontam para uma melhoria no fornecimento global, mas qualquer interrupção no tráfego do Golfo ou colapso nas negociações diplomáticas pode rapidamente reviver o prêmio de risco geopolítico e sustentar os preços do petróleo. "A incerteza permanece sobre questões-chave, incluindo o programa nuclear do Irã e a governança futura do Estreito de Ormuz, o que deve complicar as negociações durante o período de cessar-fogo", acrescenta o MUFG.

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Nos EUA, os estoques de petróleo caíram 3,775 milhões de barris na semana encerrada em 26 de junho, informou o Departamento de Energia (DoE), uma queda mais acentuada do que a prevista pelos analistas.

*Com informações da Dow Jones Newswires.