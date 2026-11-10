Petróleo fecha em queda com indicação de moderação dos EUA em relação ao Irã e dólar

Os contratos futuros do petróleo fecharam em queda nesta terça-feira, 10, estendendo as amplas perdas da véspera, conforme o mercado acompanha negociações diplomáticas entre os EUA e o Irã.

Negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o petróleo Brent para janeiro fechou em queda de 1,17%(US$ 1,08), a US$ 91,49 o barril.

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O petróleo WTI para dezembro caiu 0,93% (US$ 0,81), a US$ 86,04 o barril, na Nymex.

A alta do dólar, ditada pela inflação nos EUA, também traz ajuste aos preços de commodities diante da correlação negativa entre os ativos. A correlação negativa entre o dólar e as commodities significa que, na maior parte do tempo, esses dois ativos se movem em direções opostas: quando o dólar norte-americano se valoriza, os preços das commodities tendem a cair.

Traders seguem repercutindo as falas do presidente americano, Donald Trump, de que é improvável que os EUA ampliem a escala de seu conflito com Teerã. Enquanto isso, sinais de alívio na restrição de oferta surgem à medida que a produção de petróleo do Oriente Médio se recupera.

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O MUFG afirma que o spread entre os contratos futuros mais próximos do Brent diminuiu para cerca de US$ 2,60 por barril, em comparação com quase US$ 4 no final da semana passada.

Segundo o analista de mercado Nikos Tzabouras, a vitória do Partido Democrata nas eleições de meio de mandato e o sinal de Trump de que o conflito pode terminar em breve reviveram as esperanças de um acordo, enquanto os fluxos pelo Estreito de Ormuz estão retornando. Tzabouras, porém, relembra que as esperanças de um avanço já foram frustradas antes; assim, até que a diplomacia entregue resultados, a incerteza geopolítica persiste e o petróleo pode se recuperar.

Tensões entre outros países do Golfo também adicionam mais uma camada de imprevisibilidade. O porta-voz militar dos houthis, brigadeiro-general Yahya Saree, afirmou nesta terça que o Exército iemenita alvejou o gasoduto Leste-Oeste na capital da Arábia Saudita, Riad.

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Apesar do recuo recente dos preços, a Agência de Informação de Energia dos EUA (EIA) prevê o Brent a US$ 97 por barril em 2026, ante US$ 96 na previsão de outubro. Para 2027, a projeção passou de US$ 84 para US$ 86 por barril.

*Com informações da Dow Jones Newswires