Petróleo fecha em queda com esperança de negociações após Trump recuar de novo ataque ao Irã

O petróleo fechou em queda nesta terça-feira, 19, em meio ao otimismo dos investidores com um possível acordo de paz entre os EUA e o Irã, após o presidente norte-americano, Donald Trump, ter adiado ataques ao país persa previstos para esta terça.

O petróleo WTI para junho negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex) fechou em queda de 0,22% (US$ 0,23), a US$ 104,15 o barril.

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Já o Brent para o mesmo mês, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), encerrou em baixa de 0,73% (US$ 0,82), a US$ 111,28 o barril.

No pregão eletrônico após o fechamento, contudo, o WTI virou para o positivo e o Brent arrefeceu queda em meio a notícias do Wall Street Journal de os EUA apreenderam um petroleiro ligado ao Irã no Oceano Índico e de que mediadores estão vendo pouco progresso nas negociações.

Apesar de ter voltado atrás nos ataques à Teerã, Trump enfatizou nesta tarde que uma nova ação miliar pode ocorrer até o início da próxima semana, se um acordo não fechado com o país persa. Segundo ele, os aliados do Golfo pediram mais tempo para abrir espaço para as negociações com o Irã. Do lado iraniano, o vice-ministro das Relações Exteriores Kazem Gharibabadi afirmou que os EUA estão chamando a recente "ameaça" ao país de "oportunidade de paz".

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Apesar da baixa na sessão, a falta de progresso nas negociações de paz está mantendo os preços do petróleo elevados. Há uma sensação de frustração pelo fato de não haver uma ruptura no impasse e nenhum caminho claro para um acordo para acabar com a guerra, diz Kathleen Brooks, diretora de pesquisa da XTB. Enquanto isso, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) está discutindo a possibilidade de ajudar navios a passarem pelo bloqueado Estreito de Ormuz, caso a via navegável não seja reaberta até o início de julho, segundo a Bloomberg.

A Forex.com relembra que os preços da commodity recuaram muito pouco em relação aos seus recentes picos, sendo improvável que qualquer movimento significativo seja visto contra as tendências predominantes até que as negociações permitam a reabertura de Ormuz.

No radar dos altos preços dos combustíveis, a administração Trump está trabalhando com o Congresso para suspender os impostos federais sobre gasolina e diesel, de acordo com a Bloomberg.

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*Com informações da Dow Jones Newswires