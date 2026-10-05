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Petróleo fecha em queda com diálogo Irã-Catar e liberação de estoque emergencial do G7

Escrito por Thais Porsch* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Os contratos futuros de petróleo fecharam em queda nesta segunda-feira, 5, em meio à informação de novas conversas entre o Irã e o Catar para encerrar a guerra no Oriente Médio e a liberação planejada de estoques emergenciais de petróleo e diesel pelos países do G7, o que pode aliviar os preços dos combustíveis no curto prazo.

Negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o petróleo Brent para dezembro fechou em baixa de 1,89% (US$ 1,93), a US$ 100,32 o barril. Já o petróleo WTI para novembro caiu 1,84%(US$ 1,68), a US$ 89,43 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex).

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O ministro do Interior do Irã, Eskandar Momeni, embarcou nesta segunda para Doha para se reunir com autoridades catarianas, a convite oficial de seu homólogo no país, Khalifa bin Hamad bin Khalifa Al Thani. O Catar tem atuado como mediador para encerrar a guerra entre os EUA e o Irã.

A Sparta Commodities define o momento como "uma calma inquietante" no petróleo, com os fluxos no Estreito de Ormuz continuando a impressionar e as notícias de forças iranianas ou americanas atacando petroleiros não tendo mais o mesmo impacto nos mercados futuros como antes.

Ainda assim, o CEO da Saudi Aramco afirmou que os estoques globais de óleo foram drasticamente reduzidos devido ao conflito e que pode levar até dois anos para que sejam recompostos, mesmo após a normalização do fluxo em Ormuz. Em paralelo, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) confirmou no domingo que manterá as cotas de produção inalteradas em novembro.

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Para o presidente dos EUA, Donald Trump, a alta dos preços da gasolina no país já não é explicada principalmente pelas restrições em Ormuz, mas por problemas em refinarias nos EUA e na Rússia. Em publicação na Truth Social, ele disse que "números recordes de barris" estão voltando a circular pelo Estreito "quase diariamente". De acordo com fontes do Politico, o republicano planeja anunciar ainda nesta segunda ações destinadas a reduzir os altos custos de combustível antes das eleições de meio de mandato.

No Leste Europeu, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que a Ucrânia pagará pelos ataques contra refinarias de petróleo em território russo e disse que Moscou continuará promovendo ações de retaliação.

*Com informações da Dow Jones Newswires.

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