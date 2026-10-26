Petróleo fecha em queda com avaliação de caminho diplomático para os EUA e o Irã

O petróleo fechou em queda nesta segunda-feira, 26, enquanto países aliados tentam costurar um acordo entre os Estados Unidos e o Irã, após a forte alta da commodity na semana passada. A baixa, entretanto, foi parcialmente contida pela cautela, que persiste diante das incertezas sobre a região e por investidores que aguardam a decisão de juros do Federal Reserve (Fed) na quarta-feira.

Negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o petróleo Brent para janeiro fechou em queda de 0,86% (US$ 0,96), a US$ 110,74 o barril. O petróleo WTI para dezembro recuou 1,46% (US$ 1,51), a US$ 101,76 o barril, na Nymex.

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Delegações de alto nível da Arábia Saudita, do Paquistão e da Turquia estiveram nesta segunda em Teerã, capital do Irã, para reuniões com autoridades iranianas, em uma tentativa de evitar a retomada dos confrontos entre o país persa e os EUA, informou o Ministério das Relações Exteriores iraniano. Em paralelo, uma coalizão liderada pelos sauditas afirmou que interceptou um míssil balístico lançado pelos houthis, apoiados pelo Irã, em direção a Riad.

"Guerra ou não guerra, e o mercado ainda não resolveu para qual lado vai", diz Aaron Kildow, da Sparta Commodities. Ele aponta que, embora os fluxos mais fortes pelo Estreito de Ormuz estejam ajudando a manter sob controle os diferenciais regionais, é duvidoso que os compradores asiáticos estejam colocando cargas em armazenamento, especialmente nesses níveis de preços elevados.

O Goldman Sachs estima que o valor justo subjacente do Brent seja em torno de US$ 85 por barril, embora novos ataques a embarcações ou à infraestrutura de energia possam manter os preços elevados.

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Traders de energia também se mantêm atentos à agenda eleitoral em Israel. Circulam relatos de que o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, pode ter se desentendido com as Forças Armadas israelenses sobre a possibilidade de iniciar uma escalada com o Irã imediatamente antes do pleito.

*Com informações da Dow Jones Newswires.