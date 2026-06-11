Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Petróleo fecha em queda após Trump suspender ataques ao Irã e citar avanços diplomáticos

Escrito por Darlan de Azevedo (via Agência Estado)
Publicado em 11.06.2026, 16:01:00 Editado em 11.06.2026, 16:14:17
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O petróleo fechou em queda nesta quinta-feira, 11, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar ter aprovado pontos finais nas negociações para um acordo com o Irã e por isso suspenderia novos ataques e bombardeios contra o país persa.

Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para julho fechou em queda de 2,58% (US$ 2,32), a US$ 87,71 o barril.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O petróleo Brent para agosto, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), encerrou em queda de 2,92% (US$ 2,72), a US$ 90,38 o barril.

A commodity operou volátil na sessão, à medida que os investidores acompanhavam os desdobramentos da guerra no Oriente Médio após a troca de ataques entre Estados Unidos e Irã durante a madrugada. Após o anúncio de Trump, o petróleo passou a intensificar queda perto de 3%.

Durante o dia, o presidente norte-americano havia prometido bombardeios "ainda maiores" nesta quinta contra o Irã, ao mesmo tempo em que afirmava estar em contato com Teerã para firmar um acordo. Trump, posteriormente, declarou que decidiu suspender a operação militar com base no progresso das conversas. Segundo o New York Post, o Irã finalizou seu último rascunho de acordo, submetendo-o a intermediários do Catar para repassar a Washington.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Analistas da Macquarie afirmam que embora mais ataques tenham ocorrido na quarta à noite, as notícias desta manhã são um pouco mais tranquilizadoras para as propostas de paz. "O humor das ações globais voltou a ficar altamente dependente dos acontecimentos no Golfo Pérsico".

Diante do conflito, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) reduziu em 200 mil barris por dia (bpd) sua previsão para o crescimento da demanda global pela commodity em 2026, para 1 milhão de bpd, segundo seu relatório mensal. Para 2027, por outro lado, a Opep elevou em 200 mil bpd a projeção de aumento da demanda, para 1,7 milhão de bpd.

Já a Rystad Energy afirmou nesta quinta-feira que o mercado de petróleo está em melhor posição para absorver interrupções do que em crises passadas, citando exportações recordes de petróleo dos EUA, demanda chinesa mais fraca e rotas alternativas de exportação que reduzem a dependência do Estreito de Ormuz.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
mercado PETRÓLEO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV