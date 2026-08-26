Petróleo fecha em leve queda com Oriente Médio e Ucrânia no radar

O petróleo fechou em leve queda nesta quarta-feira, 26, numa sessão volátil, em meio a desdobramentos na guerra da Ucrânia e esclarecimentos do Irã em relação ao acordo com Omã sobre o Estreito de Ormuz. Na véspera, os preços da commodity aprofundaram queda após relatos de um possível cessar fogo entre Teerã e Washington.

Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para outubro fechou em queda de 0,16% (US$ 0,13), a US$ 82,23 por barril. O petróleo Brent para novembro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), encerrou em queda de 0,37% (US$ 0,33), a US$ 86,94 por barril.

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O petróleo zerou perdas temporariamente no início de tarde, antes de retomar queda modesta, em meio a notícias de que a empresa MSC, principal referência global em contêineres, suspendeu seus serviços no Mar Negro com destino a porto na Rússia, após ataque de drones contra um de seus navios, segundo a Bloomberg.

Analistas do Swissquote alertam que os preços do diesel nos EUA dispararam para os níveis mais altos desde o início da guerra no Irã, amplificado pelos ataques de drones da Ucrânia em instalações de energia russas.

O Kremlin confirmou hoje que o diretor da CIA, John Ratcliffe, realizou conversas em Moscou, uma rara visita em um contexto em que o porta-voz russo, Dimitri Peskov, descreveu as relações com Washington como estando "em uma crise profunda".

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No Oriente Médio, o presidente dos EUA, Donald Trump, declarou hoje que o tráfego marítimo no Estreito de Ormuz permanece elevado. No entanto, dados da MarineTraffic mostram uma redução no movimento de embarcações no Golfo Pérsico, com apenas cinco travessias confirmadas na terça-feira - queda de 28,6% em relação ao dia anterior.

O Japão planeja apoiar a construção de oleodutos que contornem o Estreito de Ormuz, informou a Bloomberg, após a guerra expor a vulnerabilidade do país a interrupções no fornecimento de petróleo do Oriente Médio.

Enquanto isso, o Irã informou que chegou nesta quarta-feira a um acordo de compartilhamento de receitas com Omã no Estreito de Ormuz. Um porta-voz do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC, na sigla em inglês) disse à Tasnim que os Estados Unidos criaram obstáculos no processo, o que teria provocado atrasos nas negociações com Omã.

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No radar, os estoques de petróleo nos Estados Unidos subiram 95 mil barris na semana, abaixo das estimativas. Já os estoques de gasolina e derivados registraram queda intensa.