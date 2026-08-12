Petróleo fecha em leve alta com tensões no Oriente Médio e preocupações com demanda

O petróleo fechou em leve alta nesta quarta-feira, 12, em meio ao travamento das negociações entre Estados Unidos e Irã. Investidores seguem ponderando o impasse em Ormuz, que sugere oferta mais apertada, com a perspectiva de demanda menor pela commodity diante da desaceleração do crescimento global.

Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para setembro fechou em alta de 0,08% (US$ 0,07), a US$ 83,27 por barril.

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O petróleo Brent para outubro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), encerrou em alta de 0,08% (US$ 0,07), a US$ 88,98 por barril..

Relatórios nesta quarta-feira da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e da Agência Internacional de Energia (AIE) pressionaram a commodity energética, apesar das tensões no Oriente Médio.

A Opep reduziu a previsão de crescimento da demanda global de petróleo em 2026 e do crescimento global, enquanto a AIE afirmou que o impasse no Estreito de Ormuz aprofunda a queda da demanda por petróleo.

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A queda nos contratos de petróleo foi, no entanto, mitigada pelas tensões no Oriente Médio. O presidente dos EUA, Donald Trump, acusou Teerã de tentar "fugir" do conflito e de fazer ameaças vazias contra Washington. Já o Irã reiterou que não há conversa com os americanos para um cessar-fogo.

Para a diretora de investimentos da Avenue, Marcela Rocha, o choque nos preços do petróleo tem sido suavizado por alguns amortecedores, como o uso das reservas de petróleo pelos países, medidas dos governos para limitar o repasse dos preços aos consumidores e à indústria e a menor dependência do petróleo.

Na Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky afirmou hoje que um ataque de Kiev danificou uma base naval russa em Novorossiysk.

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A região foi alvo de ataques ucranianos mesmo após o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, ter pedido a Kiev para cessar a ofensiva contra o local. Segundo a Reuters, a refinaria de petróleo Orsknefteorgsintez, na Rússia, cessou o processamento na terça após um incêndio que seguiu um ataque de drone ucraniano.

Em paralelo, os estoques semanais de petróleo dos Estados Unidos aumentaram em 17,4 milhões de barris na semana passada, informou o Departamento de Energia dos EUA, contra a expectativa do mercado de uma pequena queda.