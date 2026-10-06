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Petróleo fecha em leve alta com tensões no Mar Vermelho e aumento da oferta

Escrito por Darlan de Azevedo* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O petróleo fechou em leve alta nesta terça-feira, 6, com as tensões crescentes entre os houthis do Iêmen e a Arábia Saudita sendo balanceadas pelas exportações resilientes de petróleo via Estreito de Ormuz e uma oferta maior da commodity no comércio global.

Negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o petróleo Brent para dezembro fechou em alta de 0,26% (US$ 0,26), a US$ 100,58 o barril.

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Já o petróleo WTI para novembro subiu 0,01% (US$ 0,01), a US$ 89,44 o barril, na Nymex.

O petróleo chegou a operar em queda pela manhã, mas ganhou ímpeto após o Departamento de Energia (DoE, em inglês) dos EUA elevar projeção do Brent para 2026, a US$ 96 o barril, e subir para 2027, a US$84 o barril.

Somou-se a isso a confirmação da Arábia Saudita de que dois aeroportos foram atacados na segunda-feira, horas depois de os houthis afirmarem ter disparado mísseis e drones contra o reino.

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Em contrapartida, o ministro de Energia da Arábia Saudita, príncipe Abdulaziz bin Salman, disse nesta terça que o petróleo transportado pelo Oleoduto Leste-Oeste atingiu um volume de 5,8 milhões de barris, apesar das hostilidades contra os houthis. A instalação petrolífera chegou a ter parte de seu funcionamento interrompido após ataques do grupo ienemita semanas atrás.

A confiança crescente no fornecimento de curto prazo sugere que novas quedas são prováveis, mas limitadas pelo risco geopolítico contínuo, diz o CEO da BankPro, Paolo Broccardo, em uma nota. "O transporte através do Estreito de Ormuz ainda enfrenta restrições, enquanto o aumento das tensões no Mar Vermelho alimenta preocupações", afirma.

No Estreito de Ormuz, o Irã continua a intensificar seus ataques a petroleiros que transitam pela via, o que ameaça a recuperação das exportações de petróleo do Golfo Pérsico.

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Analistas do ING afirmam que os produtores de petróleo no Golfo Pérsico continuam a se adaptar à situação da região. "O Kuwait disse que está produzindo a 75% dos níveis pré-guerra, enquanto os sauditas também reduziram o preço oficial de venda do seu Arab Light para a Ásia para carregamentos de novembro, um sinal de uma melhora no quadro de fornecimento."

*Com informações da Dow Jones Newswires

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