TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Petróleo fecha em leve alta com tensões no Golfo Pérsico e cúpula Xi-Trump

Escrito por Darlan de Azevedo (via Agência Estado)
Publicado em 14.05.2026, 16:28:00 Editado em 14.05.2026, 16:37:48
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O petróleo fechou em leve alta nesta quinta-feira, 14, após sessão volátil, em meio aos desdobramentos da guerra no Oriente Médio e declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em viagem à Pequim, de que o presidente Xi Jinping concordou que o Estreito de Ormuz deve permanecer aberto.

O petróleo WTI para junho, negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), fechou em alta marginal de 0,15% (US$ 0,15), a US$ 101,17 o barril.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Já o Brent para julho, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), subiu 0,09% (US$ 0,09), a US$ 105,72 o barril.

Relatos de que um navio teria sido tomado por "pessoas não autorizadas" próximo da costa dos Emirados Árabes Unidos aumentaram a tensão no Golfo Pérsico. Segundo a UK Maritime Trade Operations (UKMTO), a embarcação teria sido conduzida para águas territoriais iranianas.

Apesar do choque energético provocado pela guerra, a Bloomberg informou que a Opep+ planeja elevar novamente as metas de produção. Na prática, porém, os principais membros do grupo teriam dificuldade para cumprir esses aumentos em razão das condições do Estreito de Ormuz, o que interromperia exportações do Golfo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em paralelo, Donald Trump afirmou que o presidente chinês, Xi Jinping, teria oferecido apoio nas negociações envolvendo o Irã e demonstrado interesse em um acordo para reduzir as tensões no Oriente Médio.

A Casa Branca disse que ambos também concordaram que o Irã "jamais poderá ter uma arma nuclear", embora a mídia estatal chinesa não tenha confirmado a declaração.

O analista do Price Futures Group, Phil Flynn, avalia que apesar da guerra se alastrar por quase três meses, o pico do preço do petróleo visto no início provavelmente será o ponto mais alto deste movimento. "Ainda poderemos ver, porém, volatilidade extrema à medida que as manchetes continuem mudando".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com a pressão do conflito sobre os custos de energia, o governo dos Estados Unidos informou nesta quinta-feira que os preços de importação e exportação tiveram a maior alta desde 2022, puxados principalmente pelo encarecimento dos combustíveis.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
mercado PETRÓLEO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV