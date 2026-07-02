Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Petróleo fecha em leve alta com negociações EUA-Irã e incerteza sobre Ormuz no radar

Escrito por Thais Porsch* (via Agência Estado)
Publicado em 02.07.2026, 16:07:00 Editado em 02.07.2026, 16:19:00
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Os contratos futuros do petróleo fecharam em leve alta nesta quinta-feira, 2, mas sendo negociados em torno de seus níveis pré-conflito, com investidores monitorando os avanço nas negociações entre os Estados Unidos e o Irã e a incerteza sobre o futuro do Estreio de Ormuz.

Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para agosto fechou em alta de 0,16% (US$ 0,11), a US$ 68,69 o barril. Já o Brent para setembro avançou 0,32% (US$ 0,23), a US$ 71,80 o barril, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na noite de quarta, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores catari, Majed Al Ansari, afirmou que mediadores do Catar e do Paquistão concluíram reuniões separadas com negociadores americanos e iranianos em Doha, citando "progresso positivo". Para o MUFG, os preços do petróleo provavelmente continuarão sob pressão de baixa à medida que o fornecimento se normaliza e os prêmios de risco geopolítico diminuem.

As dúvidas sobre a soberania do Estreito de Ormuz, contudo, prosseguem. O Quartel-General Central Khatam al-Anbiya do Irã afirmou nesta quinta-feira, 2, que qualquer "intervenção" dos EUA no estreito geraria uma resposta "rápida e decisiva" das forças armadas. Além disso, algumas potências europeias agora parecem aceitar que navios que transitam por Ormuz terão que pagar taxas ao Irã e Omã, de acordo com a Bloomberg.

Sem progresso sobre o programa nuclear iraniano e um acordo sobre grupos relacionados, como o Hezbollah, os riscos de escalada permanecem altos, alerta a XS.com.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Morgan Stanley, por sua vez, avalia que, para equilibrar o mercado em 2027, os fluxos do Estreito de Ormuz só precisam atingir 65% do nível pré-guerra. A previsão do banco é de US$ 75 o barril do Brent no quarto trimestre de 2026 e de queda para US$ 70 no fim do ano que vem.

Mesmo com o conflito ainda sem resolução definitiva, as projeções para o preço do petróleo no fim de 2026 e em 2027, feitas por diferentes casas, têm indicado uma tendência de baixa. Elas variam em intensidade, mas seguem a mesma direção. Enquanto isso, o Departamento de Energia dos Estados Unidos (DoE, na sigla em inglês) mantém expectativas de preços mais altos.

*Com informações da Dow Jones Newswires.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
mercado PETRÓLEO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV