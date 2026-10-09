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Petróleo fecha em alta, ponderando sinais de oferta, e avança na semana

Escrito por Thais Porsch* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Operando voláteis durante todo o pregão, os contratos futuros do petróleo encerraram em alta nesta sexta-feira, 9, com investidores ponderando as preocupações de oferta em um mercado mais restrito devido à guerra no Oriente Médio.

Negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o petróleo Brent para dezembro fechou em alta de 0,42% (US$ 0,44), a US$ 104,72 o barril.

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Já o petróleo WTI para novembro subiu 0,39% (US$ 0,36), a US$ 91,85 o barril, na Nymex.

Na semana, o Brent e o WTI avançaram 2,41% e 0,81%, respectivamente.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no período da tarde desta sexta que o governo norte-americano em breve fará um "grande anúncio" sobre o diesel, em meio ao aumento recorde do derivado do petróleo nas últimas semanas.

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O republicano também voltou a dizer que a guerra no Irã acabará "de um jeito ou de outro", sem a obrigação de um acordo com o regime persa, e disse que mais de 28 milhões de barris de petróleo cruzaram o Estreito de Ormuz na quinta-feira.

Também tirando um pouco de pressão sobre os fluxos, a Saudi Aramco informou aos refinadores de petróleo europeus que fornecerá todo o óleo que eles solicitaram para novembro, após o principal oleoduto saudita retomar as operações depois de ataques.

Ainda assim, as hostilidades crescentes no Oriente Médio continuam a sustentar um alto prêmio de risco geopolítico nos preços da commodity, com muitos analistas antecipando interrupções prolongadas no fornecimento até o início de 2027.

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Forças do governo do Iêmen afirmaram nesta sexta ter assumido o controle total do Estreito de Bab el-Mandeb e que teriam "limpado a área" de militantes Houthis, enquanto um novo incidente com uma embarcação foi relatado próximo aos Emirados Árabes Unidos.

Nos EUA, o furacão Isaias obrigou alguns dos principais produtores a interromper a produção na costa do Golfo do México, colocando em risco refinarias importantes da região e ameaçando agravar ainda mais a escassez em um mercado de derivados já restrito.

*Com informações da Dow Jones Newswires

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