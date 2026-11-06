Petróleo fecha em alta, mas recua 13% na semana com perspectiva para Irã após eleição nos EUA

Voláteis na sessão, os contratos futuros de petróleo fecharam em leve alta nesta sexta-feira, 6, com o mercado debatendo como a vitória dos democratas nas eleições de meio de mandato pode afetar a guerra dos EUA e Israel contra o Irã. A perspectiva de um acordo de paz, no entanto, permanece distante e incerta em meio a ataques no Golfo Pérsico.

Negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o petróleo Brent para janeiro fechou em alta de 0,03% (US$ 0,03), a US$ 98,32 o barril. O petróleo WTI para dezembro subiu 0,34% (US$ 0,31), a US$ 90,83 o barril, na Nymex. Na semana, os contratos tombaram cerca de 13%.

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Os resultados das eleições de meio de mandato nos EUA reforçaram a visão de que Washington tem mais incentivo para buscar uma solução diplomática, aliviando algumas preocupações sobre interrupções no fornecimento, mas, até agora, isso permanece amplamente como uma expectativa de mercado, diz a XS.com.

Ataques a navios no Golfo e o risco de uma nova escalada militar seguem como ameaça às exportações de petróleo, mantendo as preocupações com a oferta em evidência. Hoje, o comandante de um petroleiro que atravessava o Estreito de Ormuz relatou uma explosão perto da embarcação, informou a agência britânica de Operações de Comércio Marítimo (UKMTO, em inglês). Em paralelo, o emir do Catar, xeque Tamim bin Hamad Al Thani, e o presidente dos EUA, Donald Trump, conversaram por telefone sobre iniciativas para atenuar as tensões no Oriente Médio, segundo a agência Anadolu.

O JPMorgan espera que a oferta tenha superado a demanda em 1,1 milhão de barris por dia (bpd) em setembro, com o excedente se ampliando para 1,4 milhão bpd em outubro. O banco estima que a demanda por petróleo caiu em 3,3 milhões bpd desde que o conflito do Irã começou no final de fevereiro.

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Em meio às implicações da guerra, a França liberou 3,6 milhões de barris de diesel de suas reservas estratégicas, segundo a Reuters. O Brasil prorrogou a alíquota de 12% do Imposto de Exportação (IE) sobre óleo bruto de petróleo ou minerais betuminoso até 31 de dezembro. É uma medida para garantir o abastecimento interno.

*Com informações da Dow Jones Newswires.