O petróleo fechou em alta pelo terceiro pregão consecutivo nesta quinta-feira, 26, à medida que a escalada das tensões no Oriente Médio amplia os temores de interrupções na oferta da commodity. A liquidez reduzida pelo feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos também pode intensificar os movimentos dos preços.

Às 15h25 (de Brasília), o petróleo WTI para janeiro operava em alta de 1,35%, a US$ 84,81 o barril, no pregão eletrônico da New York Mercantile Exchange (Nymex).

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O petróleo Brent para fevereiro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), fechou em alta de 1,13% (US$ 1,03), a US$ 91,97 o barril.

A coalizão militar liderada pela Arábia Saudita acusou os rebeldes Houthis, apoiados pelo Irã, de atacar a refinaria de petróleo de Jazan e prometeu uma "firme resposta militar". No entorno do Estreito de Ormuz, outros dois petroleiros foram atingidos por projéteis não identificados, segundo a agência britânica de Operações de Comércio Marítimo (UKMTO, na sigla em inglês).

Analistas do ING avaliam que os recentes ataques à infraestrutura saudita e a embarcações no Estreito de Ormuz recolocaram os riscos à oferta da commodity no centro das atenções. O foco dos investidores também deve se voltar para a reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) neste fim de semana, quando os produtores devem discutir a estratégia de produção para 2027.

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Na avaliação de Erick Muller, da Muzinich & Co, um cenário de "nem guerra nem paz" no Oriente Médio é dificilmente sustentável e tende a manter elevado o prêmio de risco embutido nos preços do petróleo. "Quanto mais tempo os preços do petróleo permanecerem elevados, maior será o risco de que tenham um impacto significativo sobre o núcleo da inflação", afirma. A gestora prevê altas de 25 pontos-base nos juros dos Estados Unidos e da zona do euro em dezembro.

O ING pondera, contudo, que o aumento da produção petrolífera americana poderá compensar parcialmente os riscos à oferta no Oriente Médio. O número de plataformas de perfuração de petróleo em atividade nos EUA subiu para 470 na semana passada, o maior nível desde maio de 2025.