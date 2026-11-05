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ECONOMIA

Petróleo fecha em alta e corrige parte do tombo após vitória democrata nas eleições dos EUA

Escrito por Thais Porsch* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Os contratos futuros do petróleo avançaram nesta quinta-feira, 5, em sinal de correção após acumularem três pregões em queda e tombarem 8% na sessão passada. Investidores continuam a ponderar as implicações da vitória democrata nas eleições de meio de mandato nos EUA e a falta de movimentação clara para uma negociação entre Washington e Teerã.

Negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o petróleo Brent para janeiro fechou em alta de 2,72% (US$ 2,40), a US$ 90,52 o barril. O petróleo WTI para dezembro subiu 3,88% (US$ 3,67), a US$ 98,29 o barril, na Nymex.

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Apesar do avanço da commodity desta quinta, os preços do petróleo se mantêm próximos do menor nível em dois meses, com esperanças de que a vitória dos democratas nas eleições de meio de mandato nos EUA possa acelerar os esforços para encerrar a guerra no Irã. No entanto, "o desenrolar do quadro ainda "é altamente incerto", dizem analistas do ING. O banco holandês alerta que o grau e a velocidade com que o mercado de petróleo se desvalorizou parecem ser "exagerados".

Ainda no conflito do Oriente Médio, a Guarda Revolucionária do Irã (IRGC, em inglês) afirmou que dois petroleiros pegaram fogo e tiveram trajetos interrompidos no Estreito de Ormuz nesta madrugada, além de um rebocador "intruso" também ter incendiado durante uma tentativa de socorro.

Na visão da BOK Financial, a liquidação de quarta-feira provavelmente foi excessiva. A ideia é que, com um Congresso controlado pelos democratas, o financiamento dos EUA para a guerra pode ser desafiado, "e com mais barris de petróleo fluindo do Oriente Médio, o Irã pode estar perdendo mais de seu poder de barganha à medida que os futuros da commodity continuam a buscar um novo equilíbrio de preços".

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*Com informações da Dow Jones Newswires.

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