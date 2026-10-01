Petróleo fecha em alta e Brent volta aos US$ 100 com persistência de preocupações de oferta

Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta nesta quinta-feira, 1º de outubro, com o Brent novamente em US$ 100 o barril, em meio às tensões no Oriente Médio, o que também tem elevado preocupações globais sobre os estoques de diesel.

Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para novembro fechou em alta de 2,71% (US$ 2,45), a US$ 92,87 por barril. O petróleo Brent para dezembro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), subiu 4,37% (US$ 4,28), a US$ 102,31 por barril.

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O petróleo acelerou alta no período da tarde, com informações do Wall Street Journal de que Pentágono está enviando um terceiro grupo de ataque de porta-aviões e navios adicionais do Corpo de Fuzileiros Navais para o Oriente Médio, adicionando de 9.000 a 10.000 tropas à região enquanto o presidente dos EUA, Donald Trump, considera retomar os ataques ao Irã após as eleições de meio de mandato

Com as conversas de paz distantes na perspectiva de curto prazo, os EUA têm pressionado a União Europeia a liberar estoques de diesel para conter os preços antes das eleições de meio de mandato norte-americanas.

Segundo a Reuters, os EUA pediram a liberação de 120 milhões de barris de diesel nos próximos seis meses, enquanto o Politico cita a liberação de mais de um terço das reservas do bloco em um período de 180 dias.

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Em paralelo, refinarias chinesas suspenderam exportações de derivados de petróleo para destinos fora de Hong Kong e Macau até nova orientação de Pequim. A medida busca preservar o abastecimento doméstico durante um feriado semanal.

Grandes bancos elevaram suas previsões para o preço do petróleo, uma vez que o conflito no Oriente Médio e o risco de novas interrupções no abastecimento continuam sem solução.

Uma pesquisa do WSJ com projeções de bancos como o Goldman Sachs, o J.P. Morgan e o Morgan Stanley aponta que o Brent ficará, em média, em US$ 90,22 por barril no quarto trimestre, e o WTI em US$ 85,47.

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*Com informações da Dow Jones Newswires