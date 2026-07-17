Petróleo fecha em alta de mais de 4% com nova escalada de tensões no Oriente Médio

O petróleo fechou em alta acima de 4% nesta sexta-feira, 17, conforme continuam os ataques entre Estados e Irã no Golfo Pérsico e o Estreito de Ormuz permanece fechado. O Kuwait acusou Teerã de atacar uma usina de energia e dessalinização de água, o que também elevou as tensões no Oriente Médio.

Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para setembro fechou em alta de 4,47% (US$ 3,50), a US$ 81,78 por barril. O petróleo Brent para setembro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), encerrou em alta de 4,59% (US$ 3,87), a US$ 88,10 o barril. Na semana, o WTI acumulou alta de 3,58% e o Brent subiu 4,59%

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Segundo o governo kuwaitiano, o bombardeio do Irã atingiu uma estação de geração de energia e dessalinização de água, provocando um incêndio e danos a unidades de produção elétrica. O Kuwait afirmou que os ataques representam uma grave violação do direito internacional, da Carta das Nações Unidas e de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU.

Na outra ponta, o Comando Central dos EUA (Centcom) informou que as forças americanas destruíram ontem a torre de vigilância do Porto de Chah Bahar Shahid Kalantari, parte de uma rede de vigilância marítima ao longo da costa iraniana do Golfo de Omã, usada por décadas pela Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC).

Para a Capital Economics, a escalada da guerra reforça a visão de que a recuperação dos fluxos de petróleo seria irregular e marcada por surtos de tensão. "Os eventos recentes aumentaram de forma significativa as chances de um cenário mais adverso, no qual os fluxos de petróleo ficam restringidos por outro período prolongado", destaca a consultoria.

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Segundo a Axios, o governo Trump notificou Israel de que está enviando dezenas de aviões de reabastecimento adicionais para o país, antes de uma potencial expansão das operações militares contra o Irã.

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, em inglês) alertou que, enquanto os Estados Unidos continuarem os ataques contra alvos iranianos, não haverá nenhuma exportação de petróleo e gás da região e acrescentou que o controle total do Estreito de Ormuz permanece nas mãos de Teerã.