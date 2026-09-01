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Petróleo fecha em alta de até 5% com novos ataques dos EUA a diversas regiões do Irã

Escrito por Darlan de Azevedo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O petróleo fechou em alta de até 5% nesta terça-feira, 1º de setembro, após o Comando Central do Estados Unidos (Centcom, em inglês) informar que começou no início da tarde novos ataques contra alvos no Irã, em resposta a ações de Teerã contra embarcações no Estreito de Ormuz.

Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para outubro fechou em alta de 5,2% (US$ 4,46), a US$ 90,22 por barril.

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O petróleo Brent para novembro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), encerrou em alta de 4,6% (US$ 4,16), a US$ 94,65 por barril.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que os ataques americanos são "grandes e poderosos" e acrescentou que, se o Irã voltar a retaliar, eles serão atingidos em "nível maior", enquanto o secretário do Tesouro, Scott Bessent, prometeu intensificar a pressão econômica a Teerã.

Várias explosões foram ouvidas hoje nas regiões iranianas de Bandar Abbas, Qeshm, Jask e Sirik, além da província de Hormozgan, segundo a agência Irna.

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Os líderes da Organização para Cooperação de Xangai (OCX) assinaram nesta terça-feira uma declaração conjunta condenando a guerra dos EUA e de Israel contra o Irã e as sanções ocidentais a alguns de seus membros, após uma cúpula de dois dias no Quirguistão.

De acordo com a agência iraniana Tasnim, o Irã responderá aos ataques de hoje de "maneira intensa". A Embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém emitiu hoje um novo alerta de segurança com risco de uma "escalada imprevista" e orientou cidadãos americanos na região a manter vigilância reforçada.

Apesar das hostilidades no Estreito de Ormuz, o analista do Price Futures Group, Phil Flynn, alerta que o que realmente deve chamar a atenção do mercado de energia é o spread do diesel voltando a ficar acima de US$ 100 por barril. "Ataques a refinarias russas forçaram Moscou a estender sua proibição de exportação de produtos até 30 de setembro, apertando os suprimentos na Europa e colocando mais pressão sobre as refinarias dos EUA", afirma.

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Na Europa, a Alemanha acusou hoje a Rússia de ser responsável por uma tentativa de ataque com drones ao aeroporto de Leipzig/Halle em 4 de agosto. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse que Moscou responderá a todas as decisões anti-russas do governo alemão, segundo a Interfax.

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