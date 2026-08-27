Petróleo fecha em alta com tensões crescentes no Oriente Médio e na guerra Rússia-Ucrânia

O petróleo fechou em alta nesta quinta-feira, 27, revertendo o movimento baixista das últimas três sessões, diante do impasse nas negociações entre Estados Unidos e Irã, ausência de previsão de normalização do tráfego marítimo pelo Estreito de Ormuz - apesar do acordo entre Irã e Omã - e sinais de acirramento da guerra entre Rússia e Ucrânia.

Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para outubro fechou em alta de 1,58% (US$ 1,30), a US$ 83,53 por barril.

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O petróleo Brent para novembro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), encerrou em alta de 1,82% (US$ 1,58), a US$ 88,52 por barril.

A commodity oscilou perto da estabilidade pela manhã, mas firmou o movimento de alta no início da tarde. Para o analista do Saxo Bank, Ole Hansen, o foco do mercado mudou para os esforços diplomáticos para reabrir o Estreito de Ormuz esta semana, mas o mercado físico ainda está longe do normal.

O governo Trump tem reiteradamente afirmado a mediadores que não está interessado em retornar aos termos do memorando de entendimento alcançado com o Irã em junho, segundo o Wall Street Journal. No início da semana, uma agência russa chegou a noticiar que EUA e Irã concordaram em um acordo de cessar-fogo provisório, o que não foi concretizado até o momento.

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Na via marítima, o fluxo de petróleo aumentou para cerca de 6 a 8 milhões de barris por dia (bpd), segundo a Bloomberg.

O ministro do Petróleo iraniano, Mohsen Paknejad, afirmou nesta quinta-feira que as vendas de petróleo do Irã não pararam, apesar da queda recente, e as entregas a clientes em águas distantes continuam. Em paralelo, a Fars noticiou que o vice-ministro do Petróleo do país, Ahmed Zeraatkar, afirmou que cerca de 40% da capacidade do campo de gás de South Pars, danificada durante a guerra, está de volta à produção.

Trump disse nesta quinta que pode sancionar bancos chineses que têm relações com o regime iraniano, após a ofensiva econômica do governo americano contra países terceiros com relações comerciais com o Irã. Sobre a Rússia, ele afirmou que Moscou "tem se comportado muito bem em relação ao Estreito de Ormuz", e voltou a afirmar que os russos não atacarão territórios da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), citando "boas conversas" com o líder russo, Vladimir Putin.

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Nos últimos dias, sinais de intensificação do conflito entre Rússia e Ucrânia e o alerta de "ameaça real" feito pela Alemanha, após uma série de ataques aos espaço aéreo europeu por drones russos elevaram o nível de preocupação com a guerra que já dura mais de quatro anos. Na quarta, a MSC Mediterranean Shipping suspendeu novas reservas de e para o porto de Novorossiysk, na Rússia, após um de seus navios ter sido atacado por um drone.

Nesta quinta, a Axios informou que a gestão Trump está negociando uma fatia do petróleo da Venezuela, que poderia mais que dobrar as reservas estratégicas norte-americanas, hoje em baixas históricas.