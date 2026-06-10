Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Petróleo fecha em alta com promessa de Trump de mais ataques ao Irã e estoques nos EUA

Escrito por Darlan de Azevedo* (via Agência Estado)
Publicado em 10.06.2026, 16:37:00 Editado em 10.06.2026, 16:48:32
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O petróleo fechou em alta nesta quarta-feira, 10, após novas declarações do presidente dos EUA, Donald Trump, elevarem as tensões no Oriente Médio e, na prática, interromperem o cessar-fogo em vigor desde o início de abril. A commodity também foi sustentada pela queda dos estoques semanais nos Estados Unidos.

Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para julho fechou em alta de 2,07% (US$ 1,83), a US$ 90,03 por barril.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O petróleo Brent para agosto, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), encerrou em alta de 1,8% (US$ 1,65), a US$ 93,10 por barril.

A troca de ataques impulsionou o petróleo, ainda que a commodity esteja distante do pico recente. Trump disse que os Estados Unidos atacaram o Irã "com força" na terça e voltariam a atacar nesta quarta. Segundo a Fox News, o líder americano poderia ter como alvo usinas de energia e pontes.

No campo diplomático, ele ainda afirmou que o acordo com o país persa já estaria "totalmente negociado" e Teerã concordou em não possuir uma arma nuclear, faltando apenas a assinatura de um documento para formalizar o entendimento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já o governo iraniano voltou a acusar os Estados Unidos de violarem sua soberania nacional após os recentes ataques a áreas do sul do país e que iria reavaliar o futuro das negociações com os EUA.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, condenou a ação militar americana e afirmou que Teerã mantém o direito de responder aos ataques. As forças armadas do Irã realizaram ataques aéreos contra bases dos Estados Unidos na Jordânia, no Kuwait e no Bahrein na manhã desta quarta-feira.

Em entrevista ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o economista-chefe da Moody's Analytics, Mark Zandi, afirmou que um fracasso nas negociações e o fechamento prolongado do Estreito de Ormuz poderiam levar o petróleo a US$ 125 por barril, elevando o risco de recessão nos EUA

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nos Estados Unidos, a queda mais intensa do que a esperada nos estoques semanais dos EUA também deu força ao petróleo. Particularmente fortalecido, o WTI ampliou a diferença em relação ao Brent.

Para Neil Crosby, da Sparta Commodities, a queda dos estoques dos EUA é uma das "soluções" de curto prazo mais facilmente mensuráveis para a interrupção do fornecimento de petróleo a partir do Oriente Médio.

*Com informações da Dow Jones Newswires

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
mercado PETRÓLEO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV