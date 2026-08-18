Petróleo fecha em alta com pausa nas negociações EUA-Irã e ataques em Ormuz e no Mar Vermelho

O petróleo fechou em alta nesta terça-feira, 18, com o mercado reagindo ao enfraquecimento das perspectivas de um acordo entre Estados Unidos e Irã. A manutenção das tensões no Estreito de Ormuz e no Mar Vermelho também sustentou os preços.

Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para outubro fechou em alta de 0,38% (US$ 0,32), a US$ 84,06 por barril.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O petróleo Brent para o mesmo mês, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), encerrou em alta de 0,17% (US$ 0,15), a US$ 91,02 o barril.

O petróleo se firmou acima dos US$ 90 por barril na sessão em meio a declarações do presidente do Parlamento do Irã e principal negociador, Mohammad Baqer Ghalibaf, de que o país persa manterá o Estreito de Ormuz fechado até que os Estados Unidos cumpram as condições do acordo provisório assinado em junho, de acordo com a mídia estatal iraniana.

No campo diplomático, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira que não há "conversas ou negociações" em andamento com o Irã e publicou uma imagem de Ormuz como território americano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os mediadores do Catar estão aguardando que Omã e Irã alcancem um acordo bilateral sobre o Estreito de Ormuz antes da retomada de negociações mais amplas entre Washington e Teerã, segundo a Al Arabiya.

Enquanto isso, as hostilidades no Estreito de Ormuz continuam. A United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) informou que uma embarcação foi atingida por um "projétil desconhecido" enquanto realizava a travessia da rota marítima, o que causou "uma baixa na tripulação".

No Mar Vermelho, os houthis, do Iêmen, voltaram a atacar com drones a refinaria de Jazan, da petrolífera saudita Saudi Aramco, de acordo com a agência de notícias Saba. A informação, porém, não foi confirmada pela Arábia Saudita.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A analista Tracy Shuchart, do NinjaTrader Group, avalia que os preços do petróleo ficarão mais altos por mais tempo, com o Brent girando em torno de US$ 90 e o WTI em torno de US$ 85. "Embora alternativas tenham ajudado a evitar que os preços do petróleo disparassem, o estresse está aparecendo nos derivados, com ataques ucranianos a refinarias russas agravando o problema", afirma.

*Com informações da Dow Jones Newswires