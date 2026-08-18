Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Petróleo fecha em alta com pausa nas negociações EUA-Irã e ataques em Ormuz e no Mar Vermelho

Escrito por Darlan de Azevedo* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O petróleo fechou em alta nesta terça-feira, 18, com o mercado reagindo ao enfraquecimento das perspectivas de um acordo entre Estados Unidos e Irã. A manutenção das tensões no Estreito de Ormuz e no Mar Vermelho também sustentou os preços.

Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para outubro fechou em alta de 0,38% (US$ 0,32), a US$ 84,06 por barril.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O petróleo Brent para o mesmo mês, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), encerrou em alta de 0,17% (US$ 0,15), a US$ 91,02 o barril.

O petróleo se firmou acima dos US$ 90 por barril na sessão em meio a declarações do presidente do Parlamento do Irã e principal negociador, Mohammad Baqer Ghalibaf, de que o país persa manterá o Estreito de Ormuz fechado até que os Estados Unidos cumpram as condições do acordo provisório assinado em junho, de acordo com a mídia estatal iraniana.

No campo diplomático, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira que não há "conversas ou negociações" em andamento com o Irã e publicou uma imagem de Ormuz como território americano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os mediadores do Catar estão aguardando que Omã e Irã alcancem um acordo bilateral sobre o Estreito de Ormuz antes da retomada de negociações mais amplas entre Washington e Teerã, segundo a Al Arabiya.

Enquanto isso, as hostilidades no Estreito de Ormuz continuam. A United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) informou que uma embarcação foi atingida por um "projétil desconhecido" enquanto realizava a travessia da rota marítima, o que causou "uma baixa na tripulação".

No Mar Vermelho, os houthis, do Iêmen, voltaram a atacar com drones a refinaria de Jazan, da petrolífera saudita Saudi Aramco, de acordo com a agência de notícias Saba. A informação, porém, não foi confirmada pela Arábia Saudita.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A analista Tracy Shuchart, do NinjaTrader Group, avalia que os preços do petróleo ficarão mais altos por mais tempo, com o Brent girando em torno de US$ 90 e o WTI em torno de US$ 85. "Embora alternativas tenham ajudado a evitar que os preços do petróleo disparassem, o estresse está aparecendo nos derivados, com ataques ucranianos a refinarias russas agravando o problema", afirma.

*Com informações da Dow Jones Newswires

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
MERCADO/PETRÓLEO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV