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Petróleo fecha em alta com negociações EUA-Irã para reabertura de Ormuz ainda travadas

Escrito por Darlan de Azevedo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O petróleo fechou em alta nesta terça-feira, 11, à medida que ainda persiste o impasse entre Estados Unidos e Irã para fechar um acordo que reabra o Estreito de Ormuz para livre navegação.

Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para setembro fechou em alta de 1,3% (US$ 1,07), a US$ 83,20 por barril.

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O petróleo Brent para outubro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), encerrou em avanço de 1,36% (US$ 1,09), a US$ 88,91 por barril.

A commodity ganhou impulso após declarações de autoridades iranianas de que Ormuz só será reaberto se suas exigências forem cumpridas. O secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Mohsen Rezaei, exigiu que os Estados Unidos descongelem fundos iranianos mantidos no exterior como condição para a reabertura do Estreito de Ormuz, segundo a Reuters.

Ainda assim, autoridades paquistanesas sinalizaram à Bloomberg que os Estados Unidos e o Irã estão próximos de algum acordo. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed al-Ansari, disse que as negociações entre Omã e Irã alcançaram um estágio avançado, segundo a Al Jazeera.

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Mesmo com as negociações, o presidente americano, Donald Trump, destacou que continuará usando a pressão econômica contra o Irã durante as tratativas de paz.

Para analistas do Rabobank, apesar de relatos de progresso nas negociações, ainda existem algumas diferenças muito fundamentais entre os EUA e o Irã. "Nenhum dos lados quer recuar e não há incentivo para que qualquer um dos dois recue", afirmam.

Enquanto isso, as travessias de navios pelo Estreito de Ormuz permanecem muito baixas, com apenas oito embarcações cruzando o estreito na segunda-feira, segundo dados da empresa de inteligência comercial Kpler. No entanto, o secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, afirmou nesta terça que, graças aos esforços coordenados do exército americano e aliados do Golfo, a média de sete dias para o petróleo saindo do Estreito de Ormuz subiu para quase 9 milhões de barris por dia (bpd).

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No Mar Vermelho, um pequeno navio de carga foi atacado nesta terça-feira por rebeldes houthis, alinhados ao Irã, no Estreito de Bab el-Mandeb.

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