Petróleo fecha em alta com impasse nas negociações EUA-Irã para a reabertura de Ormuz

O petróleo fechou em alta de 5% nesta segunda-feira, 10, com o WTI voltando a superar os US$ 80 por barril, diante do impasse das negociações entre Estados Unidos e Irã para a reabertura do Estreito de Ormuz.

Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para setembro fechou em alta de 5,05% (US$ 3,95), a US$ 82,13 o barril.

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O petróleo Brent para outubro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), encerrou em alta de 4,99% (US$ 4,17), a US$ 87,72 o barril.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira que vai exigir do Irã compensações pelo que chamou de "mortos e feridos" causados por Teerã no Oriente Médio, em resposta à exigência do regime iraniano de ser indenizado pelos danos provocados por ataques dos EUA e de Israel como condição para avançar nas conversas de paz.

As declarações do presidente são uma resposta ao porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmaeil Baghaei, que afirmou que a reabertura de Ormuz depende do cumprimento, pelos Estados Unidos, das condições anunciadas por Teerã no fim de semana.

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Trump estaria mais focado em aumentar a pressão econômica sobre o Irã ao invés de iniciar uma nova ofensiva militar, segundo a Axios. O presidente americano também avalia declarar vitória contra o Irã caso o Estreito de Ormuz seja reaberto, mesmo sem um acordo nuclear em vigor, de acordo com o The Wall Street Journal.

Para o analista do Price Futures Group, Phil Flynn, o Irã está tentando passar a impressão de que está no comando deste conflito, mas o mercado de petróleo continua não convencido de que o Estreito de Ormuz se tornará um problema duradouro. "A parte longa da curva de futuros continua sendo negociada com um forte desconto em relação à parte curta", afirma.

Enquanto as negociações não avançam, tensões seguem ocorrendo em outras regiões fora de Ormuz. Os houthis do Iêmen retomaram os ataques à cidade portuária de Mocha, no Mar Vermelho, neste final de semana, além de avançarem contra instalações petrolíferas da Arábia Saudita. Já Israel criou uma zona militar fechada, na Cisjordânia, para barrar os colonos.