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Petróleo fecha em alta com falas de Bessent e tensões no Oriente Médio

Escrito por Darlan de Azevedo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O petróleo fechou em alta nesta terça-feira, 8, após oscilar na sessão, em meio aos ataques dos Houtis, do Iêmen, contra instalações petrolíferas da Saudi Aramco, e declarações do secretário do Tesouro, Scott Bessent, sobre uma alta da oferta da commodity.

Negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o petróleo Brent para novembro, fechou em alta de 0,95% (US$ 0,92), a US$ 97,92 o barril.

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Já o petróleo WTI para outubro avançou 1,69% (US$ 1,55), a US$ 93,03 o barril na Nymex.

O petróleo Brent chegou a ultrapassar os US$ 99 por barril na máxima do pregão, mas recuou após Bessent afirmar nesta tarde que haverá oferta abundante de petróleo assim que as guerras no Irã e na Ucrânia terminarem. O Kremlin informou nesta terça que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu em conversa telefônica com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, o fim rápido da guerra na Ucrânia como caminho para uma retomada ampla das relações entre Washington e Moscou.

Enquanto isso, os Estados Unidos mantêm a pressão econômica contra o Irã. O governo Trump impôs nesta terça sanções a elementos adicionais da indústria de aviação do iraniana, com as restrições buscando isolar o regime persa ao atingirem 36 empresas companhias aéreas comerciais e privadas.

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Já o Irã segue repetindo que possui o controle do Estreito de Ormuz. Um porta-voz da Comissão de Segurança Nacional do país disse que uma legislação aprovada no parlamento persa permitirá a alocação de receitas obtidas com a administração da via marítima para a infraestrutura de defesa do país, informou a Fars.

No Mar Vermelho, a Arábia Saudita informou que várias instalações de energia do país tiveram suas operações interrompidas após a sequência de ataques da milícia dos houthis contra a infraestrutura da Saudi Aramco, o que elevou a escalada das tensões no Oriente Médio. Segundo a imprensa saudita, a ofensiva também deixou mais de 70 pessoas feridas.

Nesse cenário, o Bank of America vê o Brent com uma média de US$ 83 por barril na segunda metade deste ano e $75 por barril em 2027. "Se os confrontos que reduzem os fluxos de petróleo continuarem até o final do ano, o Brent pode ser negociado em uma faixa de US$ 95-US$120 por barril", afirmam os analistas.

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