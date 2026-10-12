Petróleo fecha em alta com ataques houthis contra sauditas e falha de cessar-fogo na Ucrânia

O petróleo fechou em alta nesta segunda-feira, 12, em meio à intensificação de ataques dos Houthis contra a Arábia Saudita e a novas hostilidades da Rússia contra alvos energéticos ucranianos, mesmo após o presidente dos EUA, Donald Trump, declarar um "cessar-fogo energético" entre os dois países.

Negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o petróleo Brent para dezembro fechou em alta de 1,84% (US$ 1,93), a US$ 106,65 o barril. Já o petróleo WTI para novembro avançou 2,06% (US$ 1,89), a US$ 93,74 o barril, na Nymex.

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A Arábia Saudita iniciou hoje uma investigação para determinar como suas defesas aéreas falharam em interceptar uma série de mísseis e drones disparados por rebeldes Houthis do Iêmen - incluindo um ataque ao aeroporto de Riad que matou pelo menos 13 pessoas e feriu mais de 300 -, informaram duas autoridades regionais. O CEO da Saudi Aramco, Amin Nasser, alertou que a pressão sobre o mercado de petróleo continuará a se intensificar até que o Estreito de Ormuz seja totalmente reaberto e a confiança, restaurada.

Já na guerra da Ucrânia, autoridades ucranianas alegam que a Rússia continua a atacar instalações de energia mesmo após Trump anunciar, no domingo, que os dois lados teriam concordado com um "cessar-fogo energético". O republicano acrescentou hoje que a União Europeia pagou US$ 250 bilhões à Rússia pela compra de energia, ao defender a decisão de Washington de fazer um acordo sobre exportações de diesel com o governo de Vladimir Putin.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que Moscou quer um acordo de paz de longo prazo, em vez de um cessar-fogo temporário.

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Em paralelo, as grandes petrolíferas começaram a aumentar a produção de petróleo e a retornar pessoal para as plataformas offshore no Golfo do México após a passagem do furacão Isaias.

*Com informações da Dow Jones Newswires