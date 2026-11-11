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Petróleo fecha em alta após Irã elevar tensões com ameaça de ataques à Europa

Escrito por Darlan de Azevedo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O petróleo fechou em alta nesta quarta-feira, 11, embora distante das máximas intradiárias, em meio à persistência das tensões entre Estados Unidos e Irã, apesar das negociações recentes com mediadores. Teerã ameaçou atacar bases americanas na Europa caso sejam usadas por Washington, o que poderia levar o conflito a se espalhar para o continente europeu.

Negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o petróleo Brent para janeiro fechou em alta de 1,39% (US$ 1,27), a US$ 92,76 o barril.

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O petróleo WTI para dezembro subiu 0,57% (US$ 0,49), a US$ 86,53 o barril, na Nymex.

A commodity energética ganhou força após o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, general Mohsen Rezaei, afirmar que o país não entregará seu urânio enriquecido aos Estados Unidos - uma das exigências de Washington para encerrar o conflito. Rezaei também negou a existência de negociações diretas entre os dois países e advertiu que a guerra pode se expandir para além da Ásia Ocidental.

Para Phil Flynn, analista do Price Futures Group, a linguagem usada pelas autoridades iranianas não remete a um governo que esteja pronto para ceder. "Ainda existem riscos, mas eles parecem ter menos impacto no mercado", afirma.

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O petróleo ainda devolveu parte dos ganhos perto do fechamento, após o Wall Street Journal noticiar que o vice-presidente dos EUA, JD Vance, considera realizar conversas presenciais com Rezaei. A iniciativa seria mais um esforço diplomático depois de o número 2 do governo americano ter atribuído à guerra um papel na derrota dos republicanos nas eleições de meio de mandato.

As tensões também seguem elevadas no Mar Vermelho. A coalizão liderada pela Arábia Saudita informou nesta quarta-feira que suas defesas aéreas interceptaram e destruíram três mísseis de cruzeiro lançados pelos Houthis, do Iêmen, com destino à região de Riad, capital do reino.

Em paralelo, Rússia e Ucrânia concordaram em realizar uma ampla troca de prisioneiros de guerra durante as negociações de dois dias mediadas pelos Estados Unidos em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. O vice-ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Ryabkov, disse que Moscou não tem planos para atacar a Europa, segundo a Xinhua.

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Do lado da demanda, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) manteve a previsão de crescimento da demanda global por petróleo em 2026 em 200 mil barris por dia (bpd).

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