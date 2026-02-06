Petróleo fecha dia em alta após negociações entre EUA e Irã, mas cai na semana

Os contratos futuros de petróleo fecharam alta nesta sexta-feira, 6, em uma sessão marcada pelo encontro entre Estados Unidos e Irã em Omã para tratar de um possível acordo nuclear, bem como a fraqueza do dólar ante pares rivais.

O petróleo WTI para março negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex) fechou em alta de 0,41% (US$ 0,26), a US$ 63,55 o barril.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Já o Brent para abril, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), avançou 0,74% (US$ 0,50), a US$ 68,05 o barril.

Os preços da commodity, contudo, tiveram o primeiro declínio semanal em pouco mais de um mês, com o WTI em baixa de 2,54% e o Brent cedendo 1,83%.

Em sessão volátil, os preços do petróleo inverteram sinal e passaram a subir no começo da tarde, após as conversas indiretas entre Washington e Teerã terem sido encerradas "por enquanto". As delegações iraniana e norte-americana compareceram separadamente ao palácio destinado às conversas com o ministro das Relações Exteriores do Omã, Badr al-Busaidi.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo o The Wall Street Journal, o país persa manteve sua recusa em encerrar o enriquecimento de combustível nuclear nas negociações, mas sinalizou disposição para continuar trabalhando em busca de uma solução diplomática que possa evitar um ataque dos EUA na região. A preocupação de traders é que uma potencial escalada nas tensões possa levar a uma ruptura na infraestrutura de petróleo iraniana ou interrupção do transporte através do Estreito de Ormuz.

"Embora as negociações possam ir para qualquer lado e as ameaças de ação militar do presidente dos EUA, Donald Trump, sejam reais, acreditamos que o Irã acabará por ceder, abrindo caminho para um acordo nuclear e evitando o colapso do regime", diz Peter Cardillo, da Spartan Capital. Tal desfecho provavelmente faria os preços do petróleo caírem acentuadamente, enfatiza ele.

*Com informações da Dow Jones Newswires