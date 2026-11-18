O petróleo fechou em queda nesta quarta-feira, 18, com as perspectivas de recuperação da oferta prevalecendo sobre as preocupações geopolíticas, apesar da nova onda de ataques no Oriente Médio. Um dólar mais forte também pressiona os preços, em meio a expectativas de juros elevados nos Estados Unidos.

Negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o petróleo Brent para janeiro fechou em queda de 1,27% (US$ 1,19), a US$ 91,95 o barril.

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O petróleo WTI para o mesmo mês recuou 2,76% (US$ 2,34), a US$ 82,31 o barril, na Nymex.

Operando em queda desde o início da sessão, a commodity ampliou as perdas diante da percepção de uma maior oferta. O ING aponta que a produção de petróleo da Rússia avançou, assim como suas exportações - que subiram ao maior nível desde o fim de julho. Já a Opep+ aumentou sua produção pelo segundo mês consecutivo.

Nesta quarta, o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) dos EUA anunciou alta de 3,38 milhões de barris nos estoques de petróleo na semana.

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O cenário pressiona os preços e alivia as preocupações sobre acirramento de tensões tanto no conflito entre a Ucrânia e a Rússia assim como no Oriente Médio, afirma o banco. Após ataques contra bases americanas no Bahrein, o Irã realizou ofensivas contra alvos no Kuwait, renovando preocupações com o fluxo de petróleo pelo Estreito de Ormuz. Ainda assim, a expectativa do ING é que a recuperação da oferta amplie a disponibilidade da commodity no mercado global, limitando uma alta sustentada nos preços.

No entanto, para a ANZ Research, existe uma dependência crescente em rotas alternativas ao Estreito de Ormuz para o transporte do petróleo que pode aumentar as chances de disrupção no fluxo, já que as rotas são suscetíveis a interrupções causadas por ataques do Irã ou por restrições logísticas.

Um dólar mais forte também pesou sobre a commodity, segundo a TP ICAP. A moeda tem se beneficiado das expectativas por um aperto monetário mais agressivo nos Estados Unidos.

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*Com informações de Dow Jones Newswires