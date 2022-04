Petrobras: Votação para Conselho termina com as oito vagas preenchidas

Da Redação

Após mais de sete horas, a Assembleia Geral Ordinária (AGO) da Petrobras elegeu os novos membros do Conselho de Administração da estatal, confirmando o nome de José Mauro Coelho, que amanhã será conduzido pelo novo Conselho à presidência da companhia. Erros técnicos no cálculo dos votos atrasaram os trabalhos.

Marcio Weber também foi reeleito e em seguida terá o seu nome votado para a presidência do Conselho. Além deles, foram eleitos Sonia Julia Sulzbeck Villalobos; Luiz Henrique Caroli; Ruy Flaks Schneider; Murilo Marroquim. Os acionistas minoritários conseguiram emplacar Marcelo Gasparino e José Abdalla. Eduardo Karrer, Carlos Eduardo Lessa Brandão e Rodrigo Mesquita não foram eleitos.

A assembleia da Petrobras foi marcada por erros. Primeiro foi o cálculo do número de votos mínimos necessários para eleição do Conselho de Administração, calculado abaixo do correto. Pelas contas da mesa da assembleia, o mínimo deveria ser de 4.746.364.553 votos para entrar no Conselho, o que levou o presidente da assembleia a parabenizar os conselheiros Marcelo Gasparino e José Abdalla, indicados pelos minoritários, que já teriam sido eleitos na contagem que depois foi revisada. Refeitas as contas, o mínimo necessário subiu para 5.031.760.257, uma diferença de cerca de 300 mil votos.

Em seguida, a mesa voltou a informar que havia erro na contagem dos votos para eleger os oito membros do Conselho, a fase mais esperada da assembleia. Por quase duas horas, os técnicos da Petrobras se desdobraram para arrumar a situação, anunciando o resultado da eleição às 22 horas.