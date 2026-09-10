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Petrobras volta atrás e cancela reajuste da gasolina horas após anúncio

Escrito por Gabriela da Cunha (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Petrobras voltou atrás na madrugada desta quinta-feira, 10, e cancelou o reajuste de R$ 0,19 por litro no preço de venda da gasolina para as distribuidoras. O aumento havia sido anunciado na noite de quarta-feira, 9, quando a estatal afirmou que deixaria de aplicar um desconto de R$ 0,44 por litro na gasolina A após o encerramento da vigência da medida provisória nº 1.358/2026, que sustentava a subvenção econômica criada pelo governo federal.

Além do fim do abatimento, a companhia informou que faria um reajuste de R$ 0,19 por litro no preço de venda do combustível. Com a medida, o preço médio da gasolina nas vendas da Petrobras ao setor passaria a R$ 3,24 por litro.

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Na madrugada desta quinta-feira, porém, a companhia corrigiu a informação divulgada inicialmente. Segundo a estatal, a alteração no preço da gasolina da Petrobras nos pontos de venda corresponderá apenas à suspensão do desconto de R$ 0,44 por litro. Para as distribuidoras, o efeito será de redução de R$ 0,19 no preço percebido com tributos.

Dessa forma, o preço médio de venda da gasolina A da Petrobras para as distribuidoras passará a ser de R$ 3,05 por litro.

Após nova escalada nos preços internacionais do petróleo - cujo barril passou dos US$ 100 na quarta-feira, 9 - às vésperas das eleições, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou uma medida provisória (MP) e um decreto com novas medidas de subsídio aos combustíveis.

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O decreto reduz o PIS/Cofins sobre a gasolina em R$ 0,63 por litro. A medida também corta R$ 0,19 por litro do etanol, zerando toda a tributação do produto. Lula também assinou uma medida provisória que prevê mais R$ 1 de subvenção por litro de diesel para que os preços continuem estáveis nas bombas.

Em função da redução de R$ 0,63 por litro nas alíquotas de PIS/Pasep e Cofins sobre a gasolina anunciada pelo governo federal, o efeito líquido para as distribuidoras será, portanto, uma redução de R$ 0,19 por litro no preço com tributos, comparado ao preço praticado pela Petrobras até quarta-feira, 9.

Com relação à nova subvenção econômica à comercialização de óleo diesel anunciada pelo governo federal, a Petrobras diz que aguarda a publicação dos atos legais necessários para sua avaliação e implementação.

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"A Petrobras reafirma seu compromisso com uma atuação responsável, equilibrada e transparente, em consonância com sua estratégia comercial", destaca.

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PETROBRAS/GASOLINA/REAJUSTE/CANCELAMENTO
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