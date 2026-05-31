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Petrobras vai reduzir preço do diesel em R$ 0,35 nesta segunda-feira

Preço médio de venda a distribuidoras terá queda de R$ 0,3515 no litro

Escrito por Da Redação
Publicado em 31.05.2026, 17:56:34 Editado em 31.05.2026, 17:56:28
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Petrobras vai reduzir preço do diesel em R$ 0,35 nesta segunda-feira
Autor Foto: Agência Brasil

A Petrobras informou, em nota divulgada neste domingo (31), que a partir de segunda-feira (1º) implementará um desconto de R$ 0,3515 por litro nos preços de venda de óleo diesel A, de uso rodoviário.

O desconto aplicado faz parte da subvenção econômica instituída pelo governo federal e é equivalente ao valor fixado pelo Ministério da Fazenda.

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O preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,65 para R$ 3,30 por litro. Este valor é 37,4% menor do que o preço praticado em 31 de dezembro de 2022, considerando a inflação no período.

Para o consumidor final, de acordo com a Petrobras, o desconto em valor equivalente ao da subvenção econômica neutralizará a reoneração de PIS e Cofins que também ocorrerá a partir de 1º de junho.

A subvenção econômica foi autorizada pelo governo federal no sábado (30), por meio da Medida Provisória nº 1.363/2026, aos produtores e importadores de óleo diesel de uso rodoviário no país, no valor de R$ 1,12 por litro, com o objetivo de estabilizar preço e oferta, de modo a garantir o abastecimento de diesel.

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Na nota, a Petrobras afirmou que está avaliando os termos da nova subvenção: "Qualquer decisão da companhia sobre esse tema será tempestivamente divulgada ao mercado nacional".

Por Agência Brasil

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desconto óleo diesel medida provisória Petrobras PIS e Cofins preços combustíveis subvenção econômica
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