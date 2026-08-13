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Petrobras: Tupi alcança 4 bilhões de boe e é o 1º ativo a chegar ao marco

Escrito por Gabriela da Cunha (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Petrobras informou nesta quinta-feira, 13, que o ativo de Tupi, no pré-sal da Bacia de Santos, atingiu a produção acumulada de 4 bilhões de barris de óleo equivalente (boe), tornando-se o primeiro da história da Petrobras a alcançar esse volume em 73 anos de atuação. A marca ocorre no ano em que a companhia completa 20 anos de operação na área.

Em nota, a diretora de Exploração e Produção da Petrobras, Sylvia Anjos, destaca que a produção em Tupi "inaugurou uma nova era para a indústria petrolífera mundial", com alta produtividade e menor intensidade de carbono no pré-sal, onde também estão Búzios e Mero. "Nesses 20 anos, a camada pré-sal se revelou uma combinação única de grandes reservas, alta produtividade, petróleo com menor pegada de carbono e eficiência acima da média."

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Primeiro sistema do pré-sal a entrar em produção comercial, em 2010, Tupi demandou o desenvolvimento de um novo modelo exploratório e tecnologias pioneiras para operação em águas ultraprofundas.

Em 2025, o campo também voltou a superar a média de 1 milhão de barris de óleo por dia (bpd), nível registrado pela primeira vez em 2019.

Tupi é operado pela Petrobras em parceria com Shell e Petrogal Brasil, com participação da Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA), que representa a União na Jazida Compartilhada de Tupi.

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PETROBRAS/PRODUÇÃO/PRÉ-SAL/TUPI/MARCO
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