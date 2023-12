Petrobras terá novo concurso de nível técnico com 916 vagas

A Petrobras anunciou nesta terça-feira, 26, novo concurso público de nível técnico com 916 vagas, além da formação de cadastro de reserva. O período de inscrições vai de 28 de dezembro a 31 de janeiro. A prova está marcada para 24 de março 2024. Somando as 916 oportunidades existentes com um cadastro de reserva de 5.496 vagas sem garantia de chamamento, serão selecionadas 6.412 pessoas. A remuneração mínima inicial é de R$ 5.878,82 e não é requerida comprovação de experiência profissional prévia. As vagas são para as áreas de Enfermagem do Trabalho; Inspeção de Equipamentos e Instalações; Logística de Transportes (Controle); Manutenção (Caldeiraria, Elétrica, Instrumentação, Mecânica); Operação; Operação de Lastro; Projetos, Construção e Montagem (Edificações, Elétrica, Instrumentação, Mecânica); Química de Petróleo; Segurança do Trabalho; Suprimento de Bens e Serviços (Administração). A instituição organizadora do novo processo seletivo público será o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos (Cebraspe). O processo terá validade de 18 meses, podendo ser prorrogado por igual período uma vez, a critério da Petrobras. O valor da taxa de inscrição é de R$ 62,79.

A Petrobras destaca, em nota, que este é o primeiro concurso da companhia com reserva de 20% de vagas para pessoas com deficiência, acima do porcentual mínimo exigido por lei, de 5%. Além das vagas para PCD, o processo seletivo também reservará 20% das vagas para negros, conforme estabelece a lei. Além da reserva de vagas, haverá medidas para facilitar o acesso de pessoas com deficiência à seleção, como o aumento da validade do laudo que atesta a deficiência do candidato de 12 para 36 meses; maior previsibilidade sobre a alocação dos aprovados; possibilidade de adaptações ou fornecimento de tecnologias assistivas na realização das provas objetivas e demais etapas do concurso.