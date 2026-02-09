Petrobras tem 20 dias para recorrer ou pagar ao Ibama multa de R$ 2,5 milhões por vazamento

O Ibama multou a Petrobras em R$ 2,5 milhões por despejar 18,44 metros cúbicos de Fluido de Perfuração de Base Não Aquosa (mistura oleosa) no mar, incidente ocorrido em 4 de janeiro, decorrente de um vazamento durante a exploração do navio sonda 42 (NS-42), que opera na bacia da Foz do Amazonas na exploração no poço de Morpho.

A partir da ciência do auto de infração, a Petrobras terá o prazo de 20 dias para efetuar o pagamento da multa ou apresentar defesa administrativa.

"O fluido descarregado acidentalmente no mar pela Petrobras contém componentes classificados na categoria de risco B, conforme o art. 4º da Lei nº 9.966/2000, o que representa risco médio tanto para a saúde humana quanto para o ecossistema aquático", disse o Ibama em nota, ressaltando que o produto está listado no anexo da Instrução Normativa Ibama nº 14, de 28 de julho de 2025.

Procurada, a Petrobras ainda não informou se vai recorrer da multa.