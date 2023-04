Petrobras: revisão de desinvestimento ocorrerá no âmbito de ajustes do Planejamento Estratégico

Isabela Moya (via Agência Estado)

A Petrobras informou, em comunicado divulgado nesta segunda-feira, 3, que, em face da deliberação do Conselho de Administração, a Diretoria Executiva informou que a revisão dos processos de desinvestimentos não assinados será realizada no âmbito dos ajustes ao Planejamento Estratégico da companhia.

A empresa já havia dito que a revisão dos processos de desinvestimentos não deverá incluir as operações já em fase de assinatura e fechamento de contratos.

A revisão é um pedido do Ministério das Minas e Energia (MME), que solicitou a devolução do estudo preliminar sobre os processos de desinvestimentos em curso para que a empresa faça uma nova apreciação do material e realize estudos mais aprofundados, devido à eleição de uma nova diretoria executiva da companhia.

Estudos preliminares da empresa não haviam verificado fundamentos para suspensão dos projetos em que já houve contratos assinados.