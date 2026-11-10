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Petrobras revisa projeção de Capex em 2026 de US$ 19,4 bi para US$ 24 bi a US$ 25,5 bi

Escrito por Camila Vech e Carolina Marcondes, especial para a Broadcast (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Petrobras revisou para cima as suas projeções operacionais e financeiras para o exercício de 2026. A estimativa de Capex total (carteira em implantação) foi revista de US$ 19,4 bilhões para uma faixa de US$ 24 bilhões a US$ 25,5 bilhões.

A companhia destacou que o novo patamar reflete efeitos cambiais, o avanço acima do previsto na construção de FPSOs próprios (Búzios, Atapu e Sépia), maior disponibilidade de sondas, aumento de interligações de poços e a projeção de nacionalização das plataformas de Búzios 9 e 10 ainda em 2026.

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O investimento caixa passou de US$ 16,9 bilhões para o intervalo de US$ 21 bilhões a US$ 22 bilhões, incorporando também o pagamento dos bônus dos leilões da ANP realizados em outubro.

Em seguida, a estimativa para a produção própria total de óleo e gás (medida em boed, ou barris de óleo equivalente por dia) foi elevada de 3,1 milhões de boed para uma faixa entre 3,3 milhões e 3,4 milhões de boed. Já a projeção para a produção de óleo e LGN (em bpd, ou barris por dia de petróleo bruto e líquidos de gás natural) passou de 2,5 milhões de bpd para o intervalo de 2,7 milhões a 2,8 milhões de bpd.

Segundo a estatal, a revisão reflete o avanço consistente da eficiência operacional, com ganhos em manutenção e integridade, otimização da gestão de reservatórios, maior capacidade nominal em projetos, aceleração dos ramp-ups das plataformas e a antecipação do primeiro óleo da P-79, em Búzios.

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Impulsionada pelo novo patamar de preços do Brent e pelo crescimento do volume de óleo e derivados, a estimativa de geração de caixa operacional foi elevada de US$ 35 bilhões para uma faixa entre US$ 45 bilhões e US$ 50 bilhões.

Por sua vez, a projeção dos gastos operacionais gerenciáveis (GOG) passou de US$ 20,2 bilhões para o intervalo de US$ 24,2 bilhões a US$ 25,5 bilhões, impactada por câmbio, maiores volumes e custos elevados no mercado de fretes, embora os gastos unitários por barril devam recuar 2% frente a 2025.

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3º trimestre balanço Petrobras projeções operacionais
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