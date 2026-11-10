Petrobras registra alta no lucro líquido de 21,5% no 3º trimestre, para R$ 39,7 bilhões

A Petrobras fechou o terceiro trimestre de 2026 com lucro líquido de R$ 39,7 bilhões, 21,5% a mais do que há um ano, e 24,2% menor do que o registrado no trimestre imediatamente anterior, segundo informou a companhia à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta terça-feira, 10.

Sem eventos exclusivos, a companhia informou lucro líquido de R$ 47,9 bilhões, um avanço de 67,9% na comparação com o terceiro trimestre de 2025 e uma redução de 14% em relação ao trimestre imediatamente anterior. "O resultado refletiu a redução do lucro bruto, o aumento das despesas com alienação e baixa de ativos, associado à obrigação prevista no contrato de venda da TAG e relacionada ao processo de revisão tarifária, o impacto das contingências judiciais e o menor ganho cambial com a valorização do real frente ao dólar", explicou a companhia.

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A receita de vendas no período subiu 32,4%, para R$ 169,3 bilhões, na comparação com o terceiro trimestre de 2025, e recuou de 0,1% em relação ao segundo trimestre de 2026.

O Ebitda que mede a capacidade de geração de caixa da companhia, teve alta de 34,3% contra o terceiro trimestre de 2025 e recuo de 8,5% em relação ao segundo trimestre de 2026, para R$ 85,8 bilhões. Já o indicador ajustado ficou em R$ 94,5 bilhões, avanço de 45,1% ante o terceiro trimestre de 2025 e recuo de 6,1% na comparação com os três meses imediatamente anteriores.

"O resultado refletiu a redução de 7% no Brent, além do menor volume de petróleo reconhecido no período devido a exportações ainda em andamento no encerramento do trimestre - com saldo de 140 milhões de barris por dia (mbpd) cuja realização é esperada no quarto trimestre", explicou a companhia.

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No comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a presidente da estatal, Magda Chambriard, destacou que o período foi novamente recordes de produção de óleo e gás, elevando a curva de produção a um patamar histórico para a companhia.

"Nossa projeção era encerrar o ano com produção média de 3,1 milhões de barris de óleo equivalente por dia, mas nossas estimativas agora apontam para uma média entre 3,3 e 3,4 milhões de barris por dia. Esse desempenho demonstra a força da nossa gestão operacional, que vem conseguindo extrair o máximo potencial dos nossos ativos", destacou.