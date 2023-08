Petrobras reforça que fornecimento de diesel S10 a distribuidoras está normal

A Petrobras informou em nota que o fornecimento de diesel S10 pela empresa continua normal, com a estatal "cumprindo integralmente e de forma regular suas obrigações contratuais de entrega de produtos para as distribuidoras". A empresa disse que aumentou a oferta do produto, o que levou a um recorde em julho, de 2,38 bilhões de litros de diesel S10 refinados. "Buscamos ampliar a oferta local de diesel por meio da máxima utilização rentável de nossos ativos de refino, cujos fatores de utilização (Fut) estão próximos a 95%", disse a Petrobras na nota. De acordo com a companhia, recentemente o Sindicato Nacional dos Transportadores-Revendedores-Retalhistas (SINDITRR) divulgou nota apontando dificuldades na aquisição de diesel, em especial S10, junto às distribuidoras, conforme antecipou o

. Segundo fontes, as distribuidoras estariam restringindo o fornecimento de diesel S10 aos contratos, já que pedidos adicionais estavam sendo negados por falta do produto. A Petrobras esclarece que os TRRs fornecem combustíveis para grandes consumidores, como companhias de ônibus, propriedades rurais, indústrias, entre outros, e adquire os produtos das distribuidoras, não das refinarias da estatal.